【專家之眼】美議員催促軍售供貨—看錯病情開錯藥

美國目前對台軍售交貨延宕金額高達190億美元，引發各方關注；美國國會共和黨籍阿拉斯加州參議員蘇利文(Dan Sullivan)與佛羅里達州史考特(Rick Scott)20日在美國國會參議院外交事務委員會聯手提出法案，敦促美國國防部確保台灣透過軍售管道向美國所採購軍備品項，其中包括實體裝備與相關勞務在內，能夠在交貨順序上調整至相較其他國家優先地位。

參議員蘇利文在提案後向媒體表示，其所提出法案僅係單純針對美國政府在對外軍售供貨交付時，能夠將台灣列入優先次序首位；其本人並強調唯有藉由對台灣優先提供軍備品項，才能夠符合美國政府對外發言立場。

儘管華府政治圈內對於台海情勢相當不樂觀，智庫學者、離職官員、退役將領與媒體評論者不斷繪聲繪影認為兩岸很可能爆發衝突，並且提出多項北京將入侵台灣運用武力達成統一時間判斷，但到目前為止來看，雖然此等推估戰爭爆發時間點說法相當聳動，但卻未見得能夠影響美國政府情報圈與國安高層對於兩岸情勢相關判斷。

至少就檯面而言，美國國家情報總監海恩斯(Avril Haines)在今年三月初於參議院出席聽證會時，強調儘管中國大陸確實是在加強對台採取軍事行動各項準備，但卻並不認為北京會放棄和平統一期待；此外美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)更早在今年一月與國務卿布林肯(Antony Blinken)共同出席記者會時，公開表示過並未見到任何中國大陸目前打算動用武力入侵台灣之明確跡象。因此美國社會媒體輿論聲浪確實是與美國政府國安團隊情勢判斷，存在相當程度落差。

雖然就情感面向上來說，吾人確實是應當正面看待美國參議員提出對我如此友好提案；但就理性思考上來說，就不能不嚴肅指出，此種提案其實是看錯病情開錯藥，未能確實正本清源地面對與解決美國整體軍備產業運轉失靈危機。所以嚴格來說，這項提案只能藉由朝三暮四轉換供貨優先順序手法，以頭痛醫頭腳痛醫腳方式暫時遮掩問題，但卻完全無法讓對美進行軍事採購國家完全放心。

從俄烏衝突在去年年初升級開始，美國透過國會提案對烏克蘭提供援助，甚至多次動用「總統調撥權」(PDA：Presidential Drawdown Authority)直接調撥美軍儲備軍備品項，送交烏克蘭以便在戰場應急運用。但從各項跡象顯示，美國軍備產業體系生產能量確實是已經無法因應國際情勢變化，所以才會藉由此種挖東牆補西牆手段，從美軍戰備庫存品項中抽調應急。

假若吾人並不健忘的話，其實就應當注意到在今年五月上旬，媒體不斷聲稱美國亦將依據美國《2023年國防授權法案》第5505條第(a)款所述之「總統調撥權」，自美國國防部儲備品項中，移轉價值5億美元之軍備物資或勤務項目援助我國；甚至隨後還有聲稱據此項目，已將軍備品項秘密運交我國之獨家報導，但事後卻被證實是其他軍售品項延遲交貨項目，完全與此項條款毫無瓜葛。

其實美國當初在《2023年國防授權法案》第5505條第(a)款所規範「總統調撥權」金額上限為10億美元，從今年2月開始就有媒體對此有所報導，但經過多次論及美國將提供軍援，最後總是只聞樓梯響，但卻未見人下來。媒體不斷報導，政治評論節目跟進炒作，但美國政府到目前為止，卻從未公開宣布與證實將動用「總統調撥權」，對我提供無償軍事援助。

誠然美國軍售延宕交貨會影響華盛頓對外政策信譽，但若是只能以治標手段應付問題，但卻無法從根本上解決美國軍備產業體系運轉失靈，以治本策略來重建美國仍然具有民主國家兵工廠實力保證，這才是真正美國全球戰略構想問題所在。

美國軍備產品未能依據原始軍購合約如期履約，產生交貨延宕是普遍現象，所以這是體制性存在危機；假若不去面對此等根本問題，透過調整供貨優先順序，順姑意卻失嫂意，此種大小眼便宜行事策略，到頭來還是會產生擺不平盟友問題。

從此跡象觀察，吾人必須深入省思，誠然對美軍售確實是維護我國家安全重要因素，更讓北京與華盛頓不斷就此產生齟齬，但整個軍售過程不會是毫無變數，對此必須要能夠清楚認識。因此如何能夠妥善運用已經獲得軍備，而不要單純認為透過採購獲得軍備，就能夠保證建立戰力，或許才是當前最應當努力方向。