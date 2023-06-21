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蔡總統：期待更多國軍與理念相近的夥伴國家交流

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導

蔡英文總統今天對三軍六校畢業生致詞表示，她希望未來有一天，能看到更多國軍弟兄姊妹，登上國際舞台，或是代表台灣，與理念相近的夥伴國家，進行交流。

國軍三軍六校院今天舉行聯合畢業典禮，蔡總統授予畢業生少尉軍階，她說，過去三年，因為防疫的關係，她只能透過錄影的方式，給各位畢業生祝福。今天很高興，可以來到現場，當面祝福三軍六校的同學，畢業快樂。

蔡總統表示，當前國際情勢複雜且多變。面對威脅和挑戰，我們秉持冷靜不躁進，理性不挑釁原則，持續提升國軍戰力、全力推動國防自主，確保國家的安全。

蔡總統指出，政府會當國軍最堅實的後盾。明年開始，我們會為國軍調高4%薪資。在營舍的整建及裝備的改善，政府也會持續來做，給各位更多的支持和照顧。

蔡總統表示，我們在國艦國造、國機國造，做了很多努力，我們已經量產新式高教機勇鷹號，以及即將在今年下半年下水的國造潛艦原型艦，都是非常具體的成果。

蔡總統說，今年初提出兵力結構調整方案，強化全民國防。上個月，有首批女性後備軍人，志願參與教召。這些都是我們落實國防改革的成果。

她表示，未來她希望新科少尉也能參與其中，持續為國防改革注入新血。因為大家都是國軍重要幹部，如何將學校的知識與訓練，運用在部隊，強化部隊的訓練和士氣，達到戰訓整備的目標，也是各位踏出校園後，重要的任務。

蔡總統說，面對畢業後的道路，期許大家，無論身處順逆之境，都能勇敢面對，以國家安全為己任，以官兵福祉為優先。她會和大家站在一起，共同捍衛國家主權，守護民主自由的價值。

她指出，前幾天我們有兩位優秀的女性戰機飛行員，登上英國主流媒體。她們堅強的意志力，還有沉著應變的韌性，讓世界看見國軍弟兄姊妹，守護國家的決心。

蔡總統表示，今年畢業生有12位來自友邦國家的同學。他要感謝駐華使節，給這些遠渡重洋的學生關懷和照顧。期許各位學成歸國後，除了貢獻所學，也將台灣的熱情和友善，傳遞到友邦國家，讓邦誼更加堅定。

國軍 蔡英文

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