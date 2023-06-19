輕型巡防艦滿載噸位恐超過2500噸 海軍本月協商

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
中科院預想中的輕型巡防艦。圖／取自中科院影片
中科院預想中的輕型巡防艦。圖／取自中科院影片

海軍兩艘輕型巡防艦國防部公告由中信造船得標，依合約將在6月底前開工，海軍高層日前透露，防空型的原型艦考量將使用中科院研發的華陽垂直發射系統，加上反艦飛彈艙與直升機甲板，全艦將會超過100公尺，噸位滿載恐將超過2500噸。

軍方高層日前披露，防空型的輕型巡防艦，艦首有配備STRALES防空套件與DART導向砲彈的76mm主砲、中科院華陽垂直發射系統、8枚雄三增程型超音速反艦飛彈。加上混合燃氣渦輪與柴油機（CODELOG）動力推進系統，要所需進出氣口的空間寬度，以及艦尾可降落S-70C反潛直升機，初步計算艦長將超過100公尺，噸位滿載則將超過2500噸。

據指出，海軍目前與監造的財團法人船舶暨海洋產業研發中心與中信造船協商，希望能在6月底前定案，進入細部設計的階段。

海軍 飛彈 中科院

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