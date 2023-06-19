不公開 未邀高層 玉山軍艦今成軍

海軍司令部日前透過「射擊通報」發布，將於今明兩天分別於新北林口寶斗厝海岸，以及淡水河口兩岸八里挖子尾、沙崙海水浴場，由海軍一五一艦隊實施兩棲登陸，AAV7兩棲突擊車將探測路徑，測量新北「紅色沙灘」相關水文參數、登陸路徑，規畫反制部署。

此外，海軍「玉山軍艦」今天在左營軍港舉行成軍儀式，由海軍司令唐華主持授旗，罕見不對外公開或邀請政府高層與會，傳國防部下令低調。

位於林口發電廠的寶斗厝海岸、淡水河口兩岸八里與淡水，是敵軍登陸後能最快直取台北市的海岸，屬於中樞防務外圍關鍵地帶，尤其位於淡水的沙崙海灘，過去從未實施過兩棲登陸預習，這次將是首度實施。

根據「射擊通報」資訊，海軍一五一艦隊今天上午八時至十一時間，在西部濱海快速道路林口平交匝道以北海岸與海域，實施年度操演；明天上午同一時段，將於淡水河兩岸，即八里挖子尾、淡水沙崙海灘實施相關科目，這兩處登陸點都鄰近台北港。

海軍一五一艦隊協同海軍陸戰隊，近兩個月來，集結中平級戰車登陸艦、AAV7兩棲突擊車群、陸戰特勤中隊M109快艇群等，已分別在桃園竹圍、台東知本、宜蘭壯圍、新北金山中角灣等易遭敵軍登陸的紅色沙灘，分別實施兩棲登陸，研判敵軍可能登陸路徑參數，規畫反制部署。其中，竹圍海岸登陸行動，將列為漢光卅九號演習七月實兵操演項目，模擬攻擊軍登岸後直取鄰近的桃園國際機場，但因屆時為暑假旅遊旺季，為免過於影響航班起降，經協調規模已縮小。