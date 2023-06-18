【專家之眼】台灣與全球做技術鏈結的必要與可行安排

台灣主要研究機構與美國頂尖學府的長期合作及人才培育，不遺餘力；於此際更因為美、中關係日趨緊張，而有著更密集的接觸與較高的新聞能見度。

晚近由國科會主導，於史丹佛大學設置的「台灣科學及科技中心（Taiwan Science & Technology Hub）」，在今年6月初正式掛牌揭幕，並舉行國際研討會；主委吳政忠也親自與會，同時邀請史丹佛大學校長，泰西耶拉文尼（Marc Tessier-Lavigne）。為台、美在高等科研的合作，開啟一番新局面。

根據領域相關的幾位諾貝爾經濟學獎得主所戮力探究的內生型經濟成長理論，包括甫辭世不久的芝加哥大學教授，盧卡斯(Robert E. Lucas Jr.)，以及門生輩、曾經擔任世界銀行首席經濟學家的Paul Romer教授；渠等就成長動能的概念發展，在相當程度上即是取決於知識、技術的持續創新！

就作為保有公共財的性質，知識使用與擷取，正如同國防和集體防衛權，讓更多人汲近也無能做損減的；因此，如果有源自知識擴散與創新應用交相加乘，那麼無論在人才養成投資，抑或是產業運作、產品改良上的鑲嵌，均能帶動起其在生產成就的外溢效果。

因此，相較過往的台、美交流，分散、低調且由專家做主導；對比今年以來的幾番官式出擊，在1月份即啟動「台美科研平台」合作；力圖以跨部會資源和台灣科技實力，基於形象營造的考量，首選史丹佛大學為主要合作對象！

事實上，選送國內人才到史丹佛大學進行培育和交流，例如「台灣─史丹佛人文社會科學領域人才培育計畫」（STSS），間亦有專門給博碩生階段的千里馬、龍門計畫。各類交流已是多年的定期工作，研究領域更是不一而足。

因此，此番擴大押注於史丹佛大學的作用力，除了國際媒體的版面；於預期成果的設定與追蹤，也該有適度的跨校評比和持續檢討機制，以做好政策搭配。

為避免淪為仙女棒的公關操作，尤其要鼓勵民間企業的研發部門，亦能受邀和主動參與；務必將具有知識外溢效果的人脈與交流機會，都做好分享。此外，在未來的投資機遇上，也應有一定程度的資訊公開，包括專利鑑價、創投募資與在獲利性，等等的客觀評價與關鍵揭露。