美中台關係多變 旅美工程博士徐紀高籲強化自主國防

美、中、台關係多變複雜，台海情勢也多被各界解讀為趨於緊張，旅美工程博士、企業家徐紀高今在蔣經國圖書館演講時表示，沒有安全就不會安定、繁榮，台灣最重要是強化自主國防，優先建立導彈防禦系統，並建立軍事衛星等。

徐紀高並表示，除強化自主國防，內政、產業經濟方面包括閒置空屋改建智能社會宅、布局海水淡化 、拓展歐美市場、農漁產品外銷歐美等，都可以是未來發展方向。

徐紀高指出，台灣當前最大問題是中國的威脅，最需要的就是導彈防禦系統（ABM）愛國者飛彈防禦系統，應匯整中央研究院、國家中山科學研究院等機構的人力，建立獨立自主的國防體系，優先建立導彈防禦系統。

此外在和美國談論軍購時，台灣應該要將技術轉讓納入軍事採購，不論在向美國買波音飛機或是軍備時，都要談合約條件納入技術轉移。

徐紀高並強調，也必須發展軍事衛星通信，中國飛彈一旦打過來，隨時可能癱瘓系統，為確保網路資訊安全，要能夠發射人造衛星。

徐紀高也提及，台灣名義上的國內生產毛額（GDP）與國民實際感受有差距，如扣除半導體，台灣實質GDP沒有什麼成長，所以除半導體和電腦產業外，台灣產業實質上面臨困境。製造業外移，以及產業空心化等都是問題，應在拓展市場、重啟核能以及對外產業佈局上多加思考。

面對中共的威脅，徐紀高說，「我們必須學習以色列，能防衛能嚇阻」，有幾項關鍵要素，台灣政府必須立刻做、不惜代價去做，包括建立導彈防禦系統（ABM）、售談判要擴大到技術轉移，以及發展人造衛星系統與確保資訊安全。

至於經濟層面上，徐紀高主張，台灣必須增加GDP、加強自由品牌、取得農水產認證、進入美國零售業，以及打入美國基礎建設。

徐紀高以他在美國50年的經驗表示，一旦中共犯台，美國是沒有辦法保護台灣的，但對美國來說「美國沒有永遠的提人，只有永遠的利益」。因此，「我們必須堅定台美是戰略夥伴關係，我們有共同的自由民主價值」，而美中台應該是等邊三角形關係，台美關係穩固，自然台灣與大陸關係也會穩固。