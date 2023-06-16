台北政經學院：網路戰部隊應效法以色列而非「軍容壯盛」

由曾任立委、監委的黃煌雄成立的台北政經學院基金會，其下由前參謀總長李喜明擔任執行長的「和平與安全中心」，今天（16日）上午發布「2022至2023中華民國國防評估」報告。報告指出，網路作戰不只是兩岸衝突的首戰，也是經常性遭遇戰，更是我方制勝關鍵。網路戰部門應該追求小而精，而非外表「壯盛」，現行將其與通信資訊單位合組「資通電軍」，並非合理方式，而應強化與情報部門的合作。

報告指出，從俄烏戰爭的實戰經驗結果可瞭解，網路作戰較能達成實質效果的面向，在於情報蒐集、反情報、欺敵，造成有限度的破壞與擾亂的效果。國軍網戰部隊在人力資源嚴重不足情況下，可考慮重新定位簡化其任務，以小而精的人力結構，專注於情報作戰領域。此外，網路作戰與一般通信及電子戰性質相當不同，似無合併在一個單位之必要性。報告建議，現行網路戰聯隊應師法以色列8200部隊，成為獨立的軍事情報部門。

國軍現行資通電軍指揮部，是政府選舉支票下的產物：早在2016年之前，民進黨提出國防藍皮書時，就主張建立陸海空之外的資電作戰第四軍種，當時藍皮書並認為，可由副總長執行官兼任司令。蔡總統當選上任後，國防部配合政策，成立「資通電軍指揮部」，由蔡總統親自揭牌成立。雖然名稱有「軍」，事實上位階並非軍種，主官為中將，與憲兵地位相同。

資通電軍目前下轄資通聯隊、網路戰聯隊、電子作戰中心。人數最多的資通聯隊，主要以原先陸軍各通資群，改編為資通大隊。然而陸軍司令部仍保留通資處，旅級單位又有通資連，唯獨中間的軍團，資通部門變成不歸司令部管轄的配屬友軍，堪稱怪象。

記者問及，有學者警告，隨著共軍第三艘航艦即將服役，戰時可於台灣的東方遂行反介入及區域拒止（A2/AD），封鎖台灣並阻滯外軍馳援，形成嚴重威脅。對此李喜明認為，如果台灣距離大陸較遠，這個說法可以成立；但實際上兩岸距離太近，共軍要遂行A2/AD，主要靠使用岸基的飛彈與轟炸機。美方最忌憚的，也是東風21D/26之類，具備攻擊軍艦能力的彈道飛彈；至於共軍航艦的戰力，目前和美軍航艦還有相當的距離，不是目前美方最擔心的目標。對於北京而言，發展航空母艦，主要目的不是針對攻台，而是建立遠距離的兵力投射能力，搭配一帶一路等政策，成為全球戰略的一環，正如中共前海軍司令劉華清曾說「國家利益在哪，海軍實力就在哪」。