國防手冊內容引爭議 民眾黨團籲明定修正期程

民眾黨團今天舉行記者會，指國防手冊資訊誤植，外界質疑與現實脫節，不少規劃實務進行上窒礙難行，政府情蒐能力堪憂，呼籲明定修正期程，建立緊急應變措施。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，新版國防手冊新增辨識敵軍圖示，卻出現誤植共軍舊式軍服，搭配新版軍銜、臂章，根本是「四不像」；國防部稱手冊會依需要滾動修正，請訂定明確期並定期更新。

邱臣遠建議，加速推動低軌衛星，對於緊急情況同時上網的網路塞車進行壓力測試，確保戰時網路暢通。民眾黨立委張其祿表示，細看手冊內容發現許多不夠充分的規劃，不僅不能提供戰時突發狀態有效應變方案，也無法增進民眾對國家安全威脅的敏感度。

張其祿指出，兩岸交流減少影響第一手情資，加上專業預警不受決策者重視，導致台灣對陸情蒐能力弱化，也讓全民國防應變手冊漏洞百出。

民眾黨立委陳琬惠認為，網路不通、伺服器不穩，手冊規劃將形同虛設，政府部門平時就應建立冗餘備援網路系統，確保主要系統受到攻擊或過載時，可以立即切換，並定期進行網路安全演練、建立與民間企業合作機制。

陳琬惠表示，緊急情況時，政府應提供定向通訊，啟動緊急通訊頻道和網路安全緊急應變機制，確保關鍵基礎設施通訊不中斷；但目前民眾接近使用率極低、地方縣市版本尚未更新、語言版本單一，都是國防手冊待改進之處，籲國防部盡快修正，並請中央部會強化與地方連結，詳細盤點避難資源、強化數位公民意識，才能讓全民防衛更周全完善。