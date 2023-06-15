民團公布軍民性平暴力報告 要求建立第三方調查機制

空軍夏姓中士被控於5月15日性猥褻女大生後火速在同月底退伍。兒少關懷團體今與跨黨立委舉行記者會，公布1985至2023年台灣軍民性平暴力事件調查報告，法院判決案件有63件，樣態包括性侵害、性猥褻、性剝削、性騷擾等，性猥褻最嚴重；因此，立委及民間團體要求應建立第三方調查機制、加強性平教育。

白絲帶關懷協會執行長黃葳威指出，申請退伍要三個月以前，但夏嫌卻火速退伍，不論軍方是否說謊，將性猥褻犯案者丟回社會，是不負責的做法，沒有依據「國軍人員性騷擾處理及性侵害預防實施規定」，經過身心輔導就進行切割，罔顧社會大眾安危。

白絲帶關懷協會與政大數位傳播文化行動實驗室調查發現，38件軍人涉及性猥褻的判決，近五成為妨害性自主最高，達18件 ; 其次為侵權損害賠償，有5件 ; 4件違反兒少性剝削防制條例，2件違反陸海空軍刑法等，5件妨害自由(4件仙人跳)，2件妨害風化，身心障礙權益保障法1件。另有1件駁回。有7件同時涉及性剝削案件。

民進黨立委陳培瑜建議，軍方應建立第三方調查機制，或者現階段其實就可調修「國軍人員性騷擾處理及性侵害預防實施規定」，直接朝「提高現行性騷擾申訴調查會的外聘委員達二分之一比例」的目標辦理，提高當事人及外界在該類案件上對於軍方相關處理的信任。

民眾黨立委邱臣遠說，根據立法院預算中心評估報告，近5年國防部性騷擾申訴案共306件，從2017年的45件逐年升高至2021年99件，創下新高。然而查證政府開放平台資料，卻發現國防部主計局統計，近4年性騷擾申訴案件，遠遠超出預算中心數字，呼籲國防部應該記取教訓，積極檢討防治性侵害與性騷擾等違法情事，提振軍紀。