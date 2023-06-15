【專家之眼】卡霍夫卡水壩坍塌是誰幹的？

烏克蘭第聶伯河上最大的卡霍夫卡水壩，在6月6日突然被破壞而崩塌，造成洪水淹沒水庫下游約230平方英哩的區域，估計約有2萬5千人受到影響。

俄羅斯控制卡霍夫卡水壩左方，烏克蘭則掌控右方，雙方相互指責是對方破壞的。

這次水壩坍塌，不同於北溪天然氣管被炸，當時有眾多跡象顯示似有美國、英國及挪威的力量介入。這次水壩被破壞，目前沒有任何評論或報導，提到非俄烏雙方的境外勢力介入。而且，也沒有嘗試去找出是否有被爆破的技術或炸藥，而據此來研判是否為俄、烏或哪一個國家可能幹下此事。

其實從戰術觀點上來看，水庫崩塌對俄、烏哪方比較有利？大概可以判定是誰幹的。

從烏克蘭的角度來看，因為烏軍已經準備在初夏進行大反攻，水庫崩塌，洪水淹沒水庫以下的大部分第聶伯河域周邊，造成部隊移動，特別是武裝車輛的渡河反攻，水庫被破壞，大反攻被阻，當然是俄羅斯的戰術運用。

從俄羅斯的角度來看，俄羅斯從頓內茨克已佔領地區，一路往西南延伸經札波羅熱（含核電廠），再經過卡霍夫卡，往下延伸到赫爾松，布置了長達1000公里的防線，就是為了對付烏克蘭的反攻。大部分防線後，都還有三道的防守線，以及號稱「龍齒」（dragon teeth）的壕溝，當烏軍反攻時，會受到俄軍來自四面八方的反擊。

因此，水壩崩塌致洪水泛濫，也可能破壞俄方的防線，據此烏克蘭也可能破壞水庫。

當然，如果從延宕烏軍大反攻來看，現下確實已經多少達到效果。烏克蘭從6月6日到現在，除了忙著救災，能夠做到的反攻，十分有限。尤其原先宣稱大反攻要採取的「定型化作業」（shaped operation），針對俄羅斯烏東佔領區的軍事據點、重要設施，進行長程火砲的攻擊，受到洪水的影響，已經宣稱現在先是「作業沈默」（operation silence）。從這個角度來看，俄羅斯破壞水庫似有其戰術利益。

當然，如果是俄羅斯破壞水庫，也必須謹慎處理及付出水庫破壞後，它的代價。那就是，水庫原提供扎波羅熱核電廠冷卻水，有可能會不足，導致核電廠發生災害；以及水庫對赫爾松地區，及克里米亞半島供水的減少。

俄烏戰爭初始，俄羅斯採用「大軍壓境」戰略，輕忽烏克蘭的反抗意志，以及西方列國的軍事援助，導致極大損失，除了傷亡慘重，士氣低落，將領內訌嚴重，僱傭軍及正規軍衝突頻仍，亟需時間校正自己的戰略、戰術。同時軍備上的損失，迫使俄羅斯必須把上世紀50年代武器庫中的武器，整修後送去戰場使用。爭取時間，對俄羅斯在應付烏克蘭大反攻是需要的。

同樣地，在俄羅斯攻下巴赫姆特後，由於該城市向西是一片平原，有利於攻下頓內茨克首府，進而吞下整個頓內茨克州，烏克蘭也有些焦慮。水庫崩塌後，烏克蘭發動數次向巴赫姆特的反反攻，也反應了烏克蘭的焦慮。

加上俄羅斯需要時間，加強其對烏克蘭無人機攻擊的制空反制，及準備更精準及威力更大的滑翔飛彈。而烏克蘭在巴赫姆特城失去後，西方快速增援的長程火砲及先進坦克的熟悉，也需要多一點時間，才能發動大反攻。

從爭取時間的戰術上來看，也許俄、烏雙方都有動機使水庫崩塌而致洪水泛濫。

國際關係上研究戰爭有很多矛盾的理論，一説戰爭是理性計算的結果，因為發動戰爭的一方，是經過理性計算可以打贏對方，因而發動戰爭。但也有另一種說法，即戰爭是為了利益，不理性的誤算而發生的。

俄烏戰爭打到現在，卡霍夫卡水壩的破壞，對雙方似乎都是賽局理論（game theory）上，可接受的理性抉擇（rational choice）。

但如果烏軍大反攻之下，若普亭大帝在防線潰敗時，認為炸毀扎波羅熱核電廠，也是不得已理性的賽局抉擇，引發一場核輻射外洩的人類浩劫，令人擔憂啊！