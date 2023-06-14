航特部「神鷹操演」秀肌肉 地獄火飛彈殲敵於灘岸
陸軍航特部年度 「神鷹操演」原定12日在屏東縣滿鄉港仔海岸登場，因梅雨滯留鋒影響取消，昨晚趁著雨勢空檔，模擬敵軍突擊部隊渡海突擊登陸，航特部2架OH-58D戰搜直升機，掛載地獄火飛彈，2發都精準命中海上目標；今天天氣轉好恢復演習， 航特部出動AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機、OH-58D戰搜直升機演練灘岸火力殲敵科目，展現精準打擊能力。
軍方今天模擬敵軍機、艦群企圖對我實施突擊登陸，航空部接收上級電令，派遣AH-1眼鏡蛇攻擊直升機及OH-58D奇歐瓦戰搜直升機，掛載響尾蛇飛彈、地獄火飛彈對敵機艦（靶船代替）實施空中伏擊，以飛彈對敵（靶船代替）連續攻擊，阻敵登陸；灘岸火殲演練包括目標追鎖與發射、反制系統效能驗證、精準武器射擊效能。
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