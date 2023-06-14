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「國防應變手冊」解放軍服制不符現況 國防部坦承錯誤
國防部昨日公布新版「2023全民國防應變手冊」，内容增訂中共解放軍與國軍詳細作戰訓練服制圖示的「敵我識別」，但卻被質疑樣式錯誤，與現況不符。國防部今天坦承部分形式確未符現況，將加以修正。
臉書粉專「IDF經國號」昨日貼文表示，「2023全民國防應變手冊」內容中四種識別敵軍的共軍迷彩樣式全部錯誤，因為去年解放軍三軍與武警已淘汰舊有的07式作訓服，完成換裝21式迷彩/特勤作訓服。
國防部表示，考量照片使用授權等因素，手册採取Q版圖示，呈現共軍服裝，期重點凸顯雙方迷彩圖樣差異。但部分形式未符現況，國防部將邀集相關專業單位研議調修，以符合實況。
國防部說，全民國防應變手冊「編序」中，即說明歡迎各界提供意見，國防部虛心接受指正，將依需要滾動修正，使手冊更臻周延。
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