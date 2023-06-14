「國防應變手冊」解放軍服制不符現況 國防部坦承錯誤

新加坡香格里拉對話，為何是重要的軍事論壇之一？今年的論壇上，美中之爭成為焦點，但重點不在大家都看得到的大會上，小房間裡才是關鍵所在，台灣雖沒有參加香格里拉對話，但對台灣影響卻不容小覷。

2023-06-14 11:11