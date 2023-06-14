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獨／112年海軍敦睦創紀錄 反潛直升機隨艦赴外升空操演

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍S-70C反潛直升機。圖/軍聞社
海軍S-70C反潛直升機。圖/軍聞社

海軍民國112年敦睦遠航訓練支隊上（5）月返抵國門，此次航程海軍首度隨艦搭載一架S-70C反潛直升機，曾在航程中於公海升空飛行，疑與非邦交友盟共同實施海上操演。

海軍婉拒評論此事。

海軍今年恢復敦睦艦隊出訪友邦國家計畫，是新冠疫情後首次。今年艦隊由「磐石、承德、班超」3艘補給艦、飛彈巡防艦軍艦組成，除於3月完成國內環島各大港口的開放參觀，整補之後航向太平洋友邦帛琉、馬紹爾群島，5月21日返台。

事實上在環島過程中，就有民眾發現成功級的班超艦機庫搭載S-70C反潛機，當時只認為是展示用。但據了解，這架反潛機隨艦航完成出訪，在航程間與某非邦交國艦艇實施海上操演交流，升空飛行。

帛琉「島嶼時報」（Island Times）2019年4月間曾報導，美國軍方當月14日至19日跟帛琉警方進行軍事演習，我國海軍敦睦艦隊於18日至20日在當地進行友好訪問。而我海巡署台南艦去年7月也曾在帛琉與美、日、帛琉等多國進行海岸防衛隊軍演。

位於菲律賓與關島之間的帛琉被美方視為第二島鏈重要節點，美軍擬在該國部署新型超視距雷達。

海軍 直升機 海巡署

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