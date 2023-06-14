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基進黨批澎湖海巡縱放大陸船員 第二海軍淪第一破口

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣基進上午舉行「縱放中客偷渡全台拋拋走？海巡吃螺螄粉吃到螺絲全鬆」記者會。圖／台灣基進提供
台灣基進上午舉行「縱放中客偷渡全台拋拋走？海巡吃螺螄粉吃到螺絲全鬆」記者會。圖／台灣基進提供

澎湖馬公發生中國大陸籍船員偷渡上岸，台灣基進黨今天表示，根據偷渡客影片，市場買菜片段不在澎湖，是在台南市中西區永樂市場，海巡身為第二海軍，淪為第一破口，海巡署應該公開對偷渡客詳細點名紀錄，解釋為何偷渡客影片出現台南市場。

台灣基進黨台北市黨部主委吳欣岱指出，從澎湖馬公搭船、轉車到台南市場，路程只需要兩個多小時，合理懷疑偷渡客不只到了澎湖，甚至一路偷渡到台南，海巡今天可以放任偷渡客在澎湖上岸、台南買菜，明天就會到總統府吃蚵仔麵線。

吳欣岱說，台灣基進要求海巡署，別息事寧人，應該公布船入港至離港間的9天，每次詳細的點名紀錄，徹查這類事件是否為單一個案，以及有沒有其他偷渡客在澎湖、台灣本島趴趴走。

台灣基進黨主席王興煥表示，澎湖是台灣國家戰略地位與資源相對豐富的島群，如果大陸占領澎湖，等於箝制進出台灣海峽的咽喉，澎湖具備戰略補給能力，一旦遭到占領，等於推進對台侵略的前線。

王興煥說，邊境不設防是離島居民心照不宣的秘密，依據對等原則，如果是台灣人民擅入中國大陸，必然遭到扣押徹查，甚至政治操作，反觀台灣海巡的作為，究竟是執法意識不足，還是敵我意識模糊。

澎湖 偷渡 海巡署

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