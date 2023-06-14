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立委學者質疑：地下室能塞3千人？戰時能手機漫遊？

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
國防部全動署物力動員處處長沈威志昨展示「全民國防應變手冊」，該手冊上傳國防部全民防衛動員署全球資訊網，供民眾下載運用（不發行紙本）。記者蘇健忠／攝影
國防部全動署物力動員處處長沈威志昨展示「全民國防應變手冊」，該手冊上傳國防部全民防衛動員署全球資訊網，供民眾下載運用（不發行紙本）。記者蘇健忠／攝影

國防部昨公布「二○二三國防應變手冊」，圖文並茂，新增中共解放軍與國軍的敵我識別圖示十分吸睛，但仍然要求民眾在戰時上網查找水電或資訊辨正而遭質疑。

民進黨立委蔡適應質疑，多數防空避難處所就是一般地下室，不僅規畫容納人數過多，許多地方甚至不具備空氣流通設備；以立法院委員研究大樓為例，地下共三層樓，記載可容納人數居然高達三千五百四十二人，明顯不符實際狀況，警政署應再通盤盤點。

此外，手冊仍然有許多須以戰時上網或掃QR code執行，如停水資訊、假訊息辨正等，記者會中官員就被質疑「手機打不通，QR code怎麼掃？」與會的國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）簡任技正梁溫馨回應，台灣對外南北都有海纜、衛星，「隨時能上線」，本島有許多無線通訊業者，每個人手機都能通信，戰時則會有漫遊，即使行動通訊不通，「家裡還有電話」；而本島也有環島光纖，對外聯絡有南北海纜，訊號也能繞道。

梁溫馨強調，對通訊而言，「我們已經準備好了」，戰時通訊連接有彈性與韌性。

「二○二三國防應變手冊」指出，全國設有八萬九千四百零五處防空避難處所，如大樓地下室、地下停車場等，設施外牆上如門牌處、車道出入口等設有「防空避難」標示牌。這些地方有的屬於私人產權，遇空襲警報或發布疏散避難命令後，會開放讓民眾進入避難，地點可透過ＡＰＰ查詢。

內政部警政署民防指揮管制所副所長林國華說，全台各處的防空避難處所標誌，標示工作已完成八十三％，警政署將在七月底完成清查，未來視各縣市政府財務狀況，推動以ＬＥＤ動畫面板標示。

「全球防衛雜誌」編輯主任宋玉寧表示，新公布的「國防應變手冊」仍有過於仰賴網路查詢、數位儲存的基本問題，例如只有網路下載版本，對老人家就會產生困擾。其次，手冊提供各種應變專線，但是否考慮到戰時停電基地台被毀、電話線路塞車等干擾因素影響。至於新增的敵我識別，事實上，大多數民眾並無法分辨不同的迷彩樣式。

國防部 蔡適應 塞車 解放軍 停電 基地台 動畫 假訊息 國防應變手冊

延伸閱讀

全台防空避難處所標示 警政署：已完成83.4％

國防部公告「全民國防應變手冊」供下載 不發行紙本

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