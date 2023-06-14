國防應變手冊 新版增敵我識別

國防部昨天公布「二○二三國防應變手冊」，詳列戰爭發生時，民眾從空襲隱蔽到核戰防護，面對各種嚴峻狀況下的緊急應變、生存自助與救護建議；新版內容，較去年四月發布的「全民國防手冊」增加一倍。

相較去年發布的「全民國防手冊」，舊版手冊只有廿三頁，新版頁數則擴增到四十七頁，並新增「通訊傳播中斷應處」、「戰傷醫療急救」、「化災或輻射災害時的處置」、「假訊息辨知」、「戰場危機處置」等篇章，更有解放軍與國軍詳細作戰服制圖示的「敵我識別」。

國防部全民防衛動員署物力動員處長沈威志表示，手冊出版沒有特殊時機考量，只有作業程序上的需求；但民眾現在就可著手整備，如打包好手冊內容建議的急難救助包或緊急避難包，可用於平時災難應變、戰時緊急狀況使用。手冊建議，戰時家庭必備物資準備，須有三日份以上的食物及水、小型、手搖式發電機、備用電源或太陽能充電板與含常用藥品的急救箱。

新版手冊詳列七項戰場危機處置，從遭遇飛彈攻擊引發化毒災到遭受核子攻擊的因應動作；內容也預擬民眾遭到攻台的武裝解放軍持槍威脅時，建議「請將動作放慢，動作不要太大，也不要用言語或動作挑釁，保持冷靜，避免刺激敵人、或讓敵人誤解，而扣下板機，以提高存活率」。

新版國防應變手冊實用嗎？ 製表／政治中心

若住宅遭敵人占領，應盡速前往戰時災民收容救濟站，再伺機至預先約定的緊急集會地點與家人會合，敵人未撤退前，不要試圖回家，以免遭俘虜或發生危險。

手冊也提到，當戰事發生時，通信設施易遭破壞，導致大規模斷訊，為維護國家安全與公共利益，政府將優先調度必要通信資源，以支援政軍指揮體系及重要民生經濟設施的基本運作。

另外，考量戰時的通信資源有限，手冊建議民眾應該避免過度使用非必要的通信，以利政軍重要指管通信的順暢傳遞。

舊版的全民國防手冊被詬病，戰時停水停電時建議民眾須向權責機關詢問或上網查找資訊；新版手冊雖略增因應方案，但仍建議民眾上網找資訊。

沈威志表示，全民國防手冊內容將翻譯成英文版提供；各部會、縣市也能依需求翻譯成各國語言，提供在台旅外人士使用。