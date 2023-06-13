海軍威海計畫左營二港東側碼頭工程決標 2027年中完工

國防部海軍威海計畫東側碼頭工程，以64億4000萬元預算決標，由宏華營造股份有限公司興建，預計2028年6月30日完工。

海軍左營基地現僅有單一水道進出口，戰時容易遭敵封鎖，為避免艦艇成攻擊目標，遇戰損，考量戰時單艦分散靠泊，執行要港防空作戰，有效規畫各艦防空責任扇區，發揚火力，以及艦艇在最短時間出港，完成海上機動以滿足作戰需求等，以威海計畫為名興建左營第二港口擴建工程新增航道進出口，碼頭浚深，可泊靠萬噸船艦。

全案因發包不順及當地漁民抗爭，原本規畫2025年驗收啟用的工程，歷經多次流標。但西側碼頭工程去年以80億7500萬元決標，預計2027年底完工，今天確定東側碼頭工程順利決標，預計2028年中完工。

相關工程不包含岸、水電工程，左營二港口計畫全案預定2032年才能全部完工啟用，東側碼頭工程在規畫、設計階段，就須辦理生態檢核，還有行政程序須克服。