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全台防空避難處所標示 警政署：已完成83.4％

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
內政部警政署副署長林國華上午出席「全民國防應變手冊」公告記者會，展示壓克力板的防空避難的指引標誌。記者蘇健忠／攝影
內政部警政署副署長林國華上午出席「全民國防應變手冊」公告記者會，展示壓克力板的防空避難的指引標誌。記者蘇健忠／攝影

內政部警政署副署長林國華今天表示，全台各處的防空避難處所標誌，標示工作已完成83.4%，警政署將在7月底完成清查。未來視各縣市政府財務狀況，推動以LED動畫面板標示。

國防部今天舉行新版「2023國防應變手冊」公布記者會，內容指出，全國設有8萬9405處防空避難處所，如大樓地下室、地下停車場等，設施外牆上如門牌處、車道出入口等設有「防空避難」標示牌。這些地方有的屬於私人產權，遇空襲警報或發布疏散避難命令後，會開放讓民眾進入避難，地點可透過APP查詢。列席記者會的林國華同時展示「防空避難」標示牌。

但有媒體詢及，部分標示牌材質易毀損，許多地方也尚未標示。林國華說，經警政署調查，至本月7日為止，全國已完成83.4%，還有數個縣市正努力當中，會在7月底前完成清查。而對標示牌材質，由牽涉地方政府財務，材質目前暫採護貝式，但已有兩縣市採壓克力板，未來可能推動以LED動畫面板標示。

記者會 動畫 國防部

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