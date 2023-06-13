「2023國防應變手冊」籲當戰事發生 全體國民應保衛國家

國防部今天公告新版「2023國防應變手冊」表示，內容表示我國是民主法治的國家，當戰事發生時，全體國民應盡保衛國家的責任及義務；戰時發揮全民總體戰力，軍民齊心團結抗敵，方能讓敵人不敢越雷池一步。手冊以1990年伊拉克兩天即入侵科威特為例，提醒民眾「忘戰必危」。

這項「2023國防應變手冊」大篇幅說明假訊息的辨知，表示在戰時任何有關國家戰敗或政府宣布投降等不實的謠言，籲民眾切勿相信。手冊說，敵人會透過散布假訊息，製造社會混亂，捏造國軍戰事不利、開始和談、放棄抵抗等動搖軍心民心的不實流言，這是認知作戰的手法

手冊內容籲民眾「堅定抗敵意志」，體認全民國防重要性，主動參與國防相關事務，沒有國那會有家，保衛國家安全的事務皆需要全民支持，「國家安全是你、我共同責任」。和平必須仰賴防衛的實力與軍民平時的備戰準備及作為，時時警惕與設想戰時的嚴峻景況，唯有平時做好整備，戰時發揮全民總體戰力，軍民齊心團結抗敵，方能讓敵人不敢越雷池一步，合力保衛我們的家園。

手冊向民眾表示「忘戰必危」，自民國47年823戰役迄今，台海局勢維持現狀60餘年，我們要知道，忘戰必危與有備無患的道理，敵軍經常運用網路社群平台，置入宣揚中共軍力，使國人對於我國防力量產生混淆，並假借軍事演練，派遣戰機、軍艦意圖挑釁、恫嚇，製造我恐慌及社會紛擾。手冊舉如西元1990年8月2日-8月4日的伊拉克對科威特戰爭，科威特遭占領，告訴我們忘戰必危，務必記取因應戰爭準備的教訓。

手冊說，我們是民主法治的國家，當戰事發生時，全體國民應盡保衛國家的責任及義務，並須遵守我國法令，切勿慌亂，主動掌握政府通知及資訊，確保自身安全。

手冊進一步表示，戰時若遭逢網路或通訊中斷，國防部將持續透過戰訊快報、廣播等傳播管道，發布相關國防資訊： 戰時結合同業人力、物力資源印行「戰訊快報」，導正國內外視聽，鼓舞民心士氣，支援軍事作戰任務。