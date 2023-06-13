國防部建議民眾立即備妥個人緊急避難包 以利戰時應變

國防部今天公告新版國防應變手冊，全動署物力動員處處長沈威志表示，手冊出版沒有特殊時機考量，民眾可著手整備，如打包好手冊內容建議的急難救助包或緊急避難包，可用於平時災難應變、戰時緊急狀況使用，。

國防部上午舉行記者會公布手冊，建議民眾打包好個人緊急避難包，當戰爭發生時，緊急避難包是個人臨時避難，可立即隨身揹行攜帶的必備物資，有助維持生存基本需求。平時即完成避難包準備，內容可依個人需求調整。

官版建議緊急避難包必備內容，背包、個人所需適量飲食，包括水、食物如罐頭或易保存食物；保暖用品，如睡袋、毛毯或禦寒衣物；手電筒含電池；重要證件影本，身分證、戶口名簿、健保卡；個人醫療用品，包括慢性病用藥、急救用藥、處方箋影本、粗棉手套、哨子、簡易求生工具，如小刀、開罐器、鋼製杯碗等；行動電話、收音機含電池。

有媒體關切這項手冊公布時機，沈威志表示，這項手冊曾在去年4月初版公告，當時輿論、民間與立委都建議，能針對當前國際局勢、烏俄戰爭的發生，針對戰時更嚴峻情況提供資訊，使民眾有所遵循，全動署依程序，除蒐整資料外，在各部會協助下，完成新版應變手冊，呈奉行政院核定，此時公布。

他說，手冊公布時機，只有作業程序上的需求，無其他時機的考量。

沈威志說，公布手冊就是讓民眾有時間整備，如急難救助包或緊急避難包，內容物都有建議，民眾可以個人需求按圖準備，可用於平時災難應變、戰時緊急狀況，均可採用。若有實圖與實物都看不懂的老人或年幼者，可由各地方政府村里長辦公室，以其他時機與方式作說明。