空軍幻象戰機機隊維持與否 國防部暗示必要時F-16V取代
對於操作成本高昂、零附件日益短缺的空軍幻象機隊，國防部發言人孫立方上午表示，我國對美採購的F-16 BLOCK70戰機建案之初，就已考量到幻象戰機機隊整體狀況，都納入考量。
空軍幻象2000-5戰鬥機面臨升級困境，出產國法國已逐漸以飆風（Rafale）戰機汰除幻象2000，且零附件昂貴，是否要整體汰除更換機種，引發關注。
國防部上午舉行記者會，對於幻象戰機維持與否，孫立方表示，國軍建軍備戰作為是考量敵情威脅、防衛作戰需求與聯合戰力規劃優先順序的排列，有不同因素列入評量。
對於幻象戰機的狀況，依據空軍使用情形，不管在妥善率、使用現況，目前都仍符合部頒標準，同時我國對美採購的F-16 BLOCK70建案之初，就已考量到幻象戰機機隊整體狀況，都納入考量。幻象機隊在防空作戰需求上並不是一個很嚴重的問題，目前我方可有效應對。
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