國防部公告「全民國防應變手冊」供下載 不發行紙本

國防部上午由國防部軍事發言人孫立方少將、國防部作計室聯合作戰計畫處處長林文皇少將國防部全動署物力動員處處長沈威志、內政部警政署副所長林國華等人上午一起出席「全民國防應變手冊」公告記者會，受烏俄戰爭影響，各界反映應朝戰時嚴峻景況撰擬，以提供民眾更充足應變資訊，以做好安全準備及生存自助。手冊區分為「平時準備」及「戰時應變」2個段落、14 個主標題：1.「平時準備」（1）緊急避難準備事項（2）防空警報音符及聲音識別（3）認識周邊重要處所（4）掌握正確訊息 2. 「戰時應變」（1）戰時可能發生的狀況（2）敵我識別（3）緊急疏散避難（4）戰場維生應處（5）通訊傳播中斷應處（6）戰傷醫療急救（7）戰場危機處置（8）民眾對各類型災害應變作法（9）緊急應變專線（10）附頁（提供自製避難物品清單、避難地圖及親友會合地點等資訊，供緊急運用）。該手冊上傳國防部全民防衛動員署全球資訊網，供民眾下載運用（不發行紙本）。媒體提問有關台美武器製作相關問題，發言人孫立方少將就台美合作在台製造武器的進度回應，表示美方還在草案階段。 國防部作計室聯合作戰計畫處處長林文皇少將上午出席「全民國防應變手冊」公告記者會，說明國軍 112 年災害防救整備概況。記者蘇健忠／攝影 國防部全動署物力動員處處長沈威志上午展示「全民國防應變手冊」，該手冊上傳國防部全民防衛動員署全球資訊網，供民眾下載運用（不發行紙本）。記者蘇健忠／攝影 國防部上午由國防部軍事發言人孫立方少將上午出席「全民國防應變手冊」公告記者會，並回應台美合作在台製造武器的進度，表示美方還在草案階段。記者蘇健忠／攝影