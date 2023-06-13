共軍圖封控一島三峽 國防部：反封鎖與護航作戰應對

共軍軍機分兩路陸續穿出第一島鏈，展示封控台灣南北空海域的能力，國防部作計室聯戰處長林文皇上午表示，國軍有相關對應計畫與準備，如反封鎖與護航作戰等，都在作戰計畫與演習中，持續強化應對的能力。

國防部上午行記者會，針對共軍展示軍力意圖控制一島三峽，孫立方表示，國軍對台海周邊的情勢狀況，必然嚴密掌握，對於中共各種戰備整備作為，包括聯合戰備警巡等，目的與手段與意圖，國軍均以料敵從寬原則，深入評估。

他說，國軍針對共軍意圖有各種不同的判斷，礙難說明細節，對於如何應處敵人各種可能手段，從戮力戰訓與建軍備戰作為，完善台海防衛作戰相關作法，是國軍基本責任，正努力為之。

林文皇表示，國軍情報部門對共軍犯台行動都有相關研析，也都有對應的準備與作戰計畫，對共軍對台海的封控手段，國軍確有相關對應計畫與準備，如反封鎖與護航作戰等，都在作戰計畫與演習中持續強化能力。