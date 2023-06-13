快訊

太火爆！美國漢堡品牌「In-N-Out」快閃時間未到竟售完？網疑提早開賣

他上網檢舉馬路三寶「流程簡單到不行」會上癮 曝3案件超好舉發違規魔人

MLB／大谷包辦追平轟、超前轟 締連3季投手100K、打者20轟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

共軍圖封控一島三峽 國防部：反封鎖與護航作戰應對

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部發言人孫立方。圖／取自國防部直播
國防部發言人孫立方。圖／取自國防部直播

共軍軍機分兩路陸續穿出第一島鏈，展示封控台灣南北空海域的能力，國防部作計室聯戰處長林文皇上午表示，國軍有相關對應計畫與準備，如反封鎖與護航作戰等，都在作戰計畫與演習中，持續強化應對的能力。

國防部上午行記者會，針對共軍展示軍力意圖控制一島三峽，孫立方表示，國軍對台海周邊的情勢狀況，必然嚴密掌握，對於中共各種戰備整備作為，包括聯合戰備警巡等，目的與手段與意圖，國軍均以料敵從寬原則，深入評估。

他說，國軍針對共軍意圖有各種不同的判斷，礙難說明細節，對於如何應處敵人各種可能手段，從戮力戰訓與建軍備戰作為，完善台海防衛作戰相關作法，是國軍基本責任，正努力為之。

林文皇表示，國軍情報部門對共軍犯台行動都有相關研析，也都有對應的準備與作戰計畫，對共軍對台海的封控手段，國軍確有相關對應計畫與準備，如反封鎖與護航作戰等，都在作戰計畫與演習中持續強化能力。

國軍 共軍 台海

延伸閱讀

【Daily Podcast】澤倫斯基首度證實「反攻開始」／俄羅斯國防部與瓦格納集團持續升級／哥倫比亞四孩童「雨林救生40天」奇蹟生還

國防部明公布新版「全民國防應變手冊」

共軍封控一島三峽 退將：主力將是潛艦與導彈

俄羅斯國防部欲納管 俄羅斯傭兵首腦：瓦格納不會簽約

相關新聞

共軍圖封控一島三峽 國防部：反封鎖與護航作戰應對

共軍軍機分兩路陸續穿出第一島鏈，展示封控台灣南北空海域的能力，國防部作計室聯戰處長林文皇上午表示，國軍有相關對應計畫與準...

戰時斷網 官版應變手冊籲民眾將珍貴通信資源留給政軍

國防部上午公布新版「2023國防應變手冊」，內容對於戰時停水、停電時仍指示民眾利用網路查詢，但若網路中斷，建議民眾以手機...

國防應變手冊提供解放軍服制識別 鼓勵民眾檢舉可疑情況

國防部上午公布新版國防應變手冊，內容提供軍方預判戰時可能發生的八大狀況，建議民眾善盡全民情報責任與義務，不向敵軍洩漏國軍...

2023國防應變手冊曝光 提供民眾戰場危機處置七大要項

國防部上午公布新版「2023國防應變手冊」，手冊除提醒民眾不要散播假訊息外，並提供「戰場危機處置」的七大要項，包括民眾戰...

英「暴風影飛彈」軍援烏克蘭 海馬士火箭後又一改變俄烏戰武器？

美國軍援烏克蘭海馬士火箭系統（HIMARS），讓烏克蘭能打擊80公里外的目標，這也迫使導致俄軍將軍火、糧草等往後移或分散到海馬士射程之外。海馬士打固定陣地目標十分有效，但是卻對活動目標，例如車載陸基防空系統沒轍。 英國如今給烏克蘭帶來及時雨，已把未公開數量的暴風影（Storm Shadow）飛彈捐贈給烏克蘭。這款巡弋飛彈擁有超過約240公里射程，俄羅斯接下來有苦日子了。烏克蘭會怎麼使用這批飛彈，以增加戰術靈活度?這篇文章有答案…

外媒指美國制定台灣撤僑計畫 白宮否認需調整政策

美國媒體「信使報」今天報導，擔憂台海緊張局勢升級，美國政府正制定在台美僑撤離計畫。白宮國安會戰略溝通協調官柯比對此表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦