戰時斷網 官版應變手冊籲民眾將珍貴通信資源留給政軍

國防部上午公布新版「2023國防應變手冊」，內容對於戰時停水、停電時仍指示民眾利用網路查詢，但若網路中斷，建議民眾以手機漫遊方式初步因應，但呼籲民眾戰時避免過度使用非必要的通信，以利政軍重要指管通信的順暢傳遞。

全動署物力動員處處長沈威志上午出席手冊公布記者會表示，手冊內容將翻譯成英文版提供，各部會、縣市也能依需求翻譯成各國語言，提供在台旅外人士使用。

對於戰時停水的部分，手冊建議，民眾有儲水時宜使用濾水器、逆滲透或蒸餾並煮沸後飲用，確認停水後，立即關閉抽水機電源。而戰時啟動分區供水措施，當地自來水事業單位會以宣傳車及廣播方式宣導供水站位置及供水時間，民眾亦可洽鄰近村( 里) 辦公室得知相關訊息以配合取水。而有關供水站位置及供水時間，可至當地自來水事業單位網站查詢。

至於停電，手冊建議民眾，使用手電筒，避免點燃蠟燭。拔除插座上電器插頭，避免復電時造成電器損壞。保持冰箱關閉，減少開啟次數。離家避難前，關閉電源總開關。收聽電池式收音機播報，了解災情及電力搶修情形。復電後則需分別檢查電器設備能否正常運作、 檢查冰箱食物或藥品是否變質。

但若網路中斷，手冊也提供通訊傳播中斷應處的建議。軍方說，當戰事發生時，通信設施易遭破壞，導致大規模斷訊。為維護國家安全與公共利益，政府將優先調度必要通信資源，以支援政軍指揮體系及重要民生經濟設施的基本運作。又考量戰時通信資源有限，建議民眾應避免過度使用非必要的通信，以利政軍重要指管通信的順暢傳遞。

手冊指出，當戰事發生時，若基地台損毀造成手機訊號中斷，民眾仍可透過漫遊，使手機通信維持正常；若手機可收到附近任何行動通信業者基地台的訊號，可撥打112求救。而當戰事發生時，若市內電話無法撥通，建議民眾可使用行動通信設備，透過無線接取設備 (WiFi AP) 或基地台進行通信。而若廣播電視系統遭受破壞，以致無法收看電視節目時，建議民眾使用收音機，收聽國防事務相關資訊。