國防應變手冊提供解放軍服制識別 鼓勵民眾檢舉可疑情況

國防部上午公布新版國防應變手冊，內容提供軍方預判戰時可能發生的八大狀況，建議民眾善盡全民情報責任與義務，不向敵軍洩漏國軍任何事物與部隊動態，及時檢舉反映不法可疑。

這項手冊內容同時提供國軍、警察、民防與中共解放軍服制的圖像比對，讓民眾戰時能識別敵我。國防部情次室官員表示，能讓民眾識別國軍和解放軍作戰服裝的明顯不同。

國防應變手冊研判戰時國內可能發生的八大狀況，包括， 一，敵方利用國、內外媒體、網路散播假訊息，鼓動民眾反政府反戰。 二 敵方網路駭客攻擊，導致行政與民生作業系統癱瘓，造成政府指揮失信，民眾對政府產生不信任感。 三，敵方實施經濟制裁，擾亂金融秩序，致股市崩盤、通貨膨脹，影響正常消費交易。 四， 敵軍封鎖台海空中、海上交通航線，影響經濟原物料進出口及民生物資正常供應。 五， 敵軍策動在台特工奇襲，破壞重要軍事及民生關鍵基礎設施，如發電廠、水庫、自來水廠、通信傳播系統、雷達站，無法提供民生所需，及支援軍事作戰。 六， 敵軍實施空攻及飛彈攻擊，造成建築物、道路、機場、港口毀損，侵害民眾生命、財產安全。 七， 敵軍實施大規模登陸作戰，影響民心士氣，產生大量災民逃難潮。

對於第八個狀況，國防部認為敵軍對我國人員滲透吸收、刺密蒐情手段日益多元，由各管道接觸發展組織，用以爭取認同提供所需資訊，或潛伏待關鍵時刻發揮關鍵功效，實為當前國家安全維護的重大隱憂，民眾善盡全民情報的責任與義務，不洩漏國軍任何事物。