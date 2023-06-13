2023國防應變手冊曝光 提供民眾戰場危機處置五大要項

國防部上午公布新版「2023國防應變手冊」，手冊除提醒民眾不要散播假訊息外，並提供「戰場危機處置」的五大要項，包括民眾戰時面臨敵人持槍威脅時如何處置。

手冊編序表示，這本應變手冊編輯的目的，主要是提供民眾面臨戰爭景況下，各種可能發生嚴峻災變時所需的緊急應變資訊，以做好生存自助。

編序說，手冊内容主要以戰時可能發生的各種狀況，導引民眾有效應處，分別以「平時準備：緊急繼難準備事項、防空警報音符及聲音識別、認識周邊重要處所掌握正確訊息」及「戰時應變戰時可能發生的狀況、敵我識別、緊急疏散避難、戰場維生應處、通訊傳播中斷應處、戰傷醫療急救、戰場危機處置、民眾對各類型災害應變作法、緊急應變專線」等。

手冊中建議的「戰場危機處置」，包括五大要項：

(一)遭遇飛彈攻擊引發爆炸火災時如何處置—

1.災害發生於戶外：遠離火災或爆炸位置，尋求安全處所，勿圍觀避免發生危險。

2.災害發生於室内:大聲警示同住者避難逃生，往下往外逃生，並隨手關門，以阻絕火煙擴散。

(二)遭遇社區陌生人員行為異常如何處置—

提高警覺心，保持「有足夠逃跑空間」的距離，慎防被抓住或被攻擊；不要獨至偏僻區域或監視器死角處，隨時結伴行動，可以預防遭遇危險、互相救援。

(三)遇不明爆裂物或危險物品時如何處置—

不要觸任可疑之爆炸物包裹或箱盒，並於現場禁止吸煙點火，儘速離開現場，同時提醒鄰近人、車勿靠近，再通知軍、警人員到場排除。

（四）面臨敵人持槍威脅時如何處置—

請將動作放慢動作不要太大，也不要用言語或動作挑釁，保持冷靜避免刺激敵人、或讓敵人誤解，而扣下板機，以提高存活率。

（五)住宅被敵人占領時如何處置

1.如可自由行動時，請儘速前往「戰時災民收容救濟站」，再伺機至預先約定之緊急集會地點與家人會合，敵人未撤退前、不要試圖回家，以免遭俘虜或發生危險。

2.無法自由行動時，不要用言語或動作挑撥敵人，保持冷靜，避免刺激敵人，以提高存活率，並伺機離開住宅。