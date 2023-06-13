快訊

MLB／大谷翔平開轟甩棒面露凶光 19轟站上美聯全壘打王

幼兒園餵藥案最新檢驗！26童尿檢、9項毒物結果出爐

台鐵鐵路便當「經典配菜消失」！他開蓋崩潰：以後不吃了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2023國防應變手冊曝光 提供民眾戰場危機處置五大要項

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午公布新版「2023國防應變手冊」，手冊除提醒民眾不要散播假訊息。記者洪哲政/翻攝
國防部上午公布新版「2023國防應變手冊」，手冊除提醒民眾不要散播假訊息。記者洪哲政/翻攝

國防部上午公布新版「2023國防應變手冊」，手冊除提醒民眾不要散播假訊息外，並提供「戰場危機處置」的五大要項，包括民眾戰時面臨敵人持槍威脅時如何處置。

手冊編序表示，這本應變手冊編輯的目的，主要是提供民眾面臨戰爭景況下，各種可能發生嚴峻災變時所需的緊急應變資訊，以做好生存自助。

編序說，手冊内容主要以戰時可能發生的各種狀況，導引民眾有效應處，分別以「平時準備：緊急繼難準備事項、防空警報音符及聲音識別、認識周邊重要處所掌握正確訊息」及「戰時應變戰時可能發生的狀況、敵我識別、緊急疏散避難、戰場維生應處、通訊傳播中斷應處、戰傷醫療急救、戰場危機處置、民眾對各類型災害應變作法、緊急應變專線」等。

手冊中建議的「戰場危機處置」，包括五大要項：

(一)遭遇飛彈攻擊引發爆炸火災時如何處置—

1.災害發生於戶外：遠離火災或爆炸位置，尋求安全處所，勿圍觀避免發生危險。

2.災害發生於室内:大聲警示同住者避難逃生，往下往外逃生，並隨手關門，以阻絕火煙擴散。

(二)遭遇社區陌生人員行為異常如何處置—

提高警覺心，保持「有足夠逃跑空間」的距離，慎防被抓住或被攻擊；不要獨至偏僻區域或監視器死角處，隨時結伴行動，可以預防遭遇危險、互相救援。

(三)遇不明爆裂物或危險物品時如何處置—

不要觸任可疑之爆炸物包裹或箱盒，並於現場禁止吸煙點火，儘速離開現場，同時提醒鄰近人、車勿靠近，再通知軍、警人員到場排除。

（四）面臨敵人持槍威脅時如何處置—

請將動作放慢動作不要太大，也不要用言語或動作挑釁，保持冷靜避免刺激敵人、或讓敵人誤解，而扣下板機，以提高存活率。

（五)住宅被敵人占領時如何處置

1.如可自由行動時，請儘速前往「戰時災民收容救濟站」，再伺機至預先約定之緊急集會地點與家人會合，敵人未撤退前、不要試圖回家，以免遭俘虜或發生危險。

2.無法自由行動時，不要用言語或動作挑撥敵人，保持冷靜，避免刺激敵人，以提高存活率，並伺機離開住宅。

爆炸 自由行 火災

延伸閱讀

蔡總統端節勗勉國防大學理工學院 期許學生投入科研厚植國防

蔡總統視察桃園部隊 到國防大學看環保節能車

影／台南男持槍逛街遇警跟監揮槍嗆聲 警：社維法裁罰

談國防安全！柯文哲：網軍第一優先 每年挑題目癱瘓陸網

相關新聞

2023國防應變手冊曝光 提供民眾戰場危機處置五大要項

國防部上午公布新版「2023國防應變手冊」，手冊除提醒民眾不要散播假訊息外，並提供「戰場危機處置」的五大要項，包括民眾戰...

英「暴風影飛彈」軍援烏克蘭 海馬士火箭後又一改變俄烏戰武器？

美國軍援烏克蘭海馬士火箭系統（HIMARS），讓烏克蘭能打擊80公里外的目標，這也迫使導致俄軍將軍火、糧草等往後移或分散到海馬士射程之外。海馬士打固定陣地目標十分有效，但是卻對活動目標，例如車載陸基防空系統沒轍。 英國如今給烏克蘭帶來及時雨，已把未公開數量的暴風影（Storm Shadow）飛彈捐贈給烏克蘭。這款巡弋飛彈擁有超過約240公里射程，俄羅斯接下來有苦日子了。烏克蘭會怎麼使用這批飛彈，以增加戰術靈活度?這篇文章有答案…

外媒指美國制定台灣撤僑計畫 白宮否認需調整政策

美國媒體「信使報」今天報導，擔憂台海緊張局勢升級，美國政府正制定在台美僑撤離計畫。白宮國安會戰略溝通協調官柯比對此表示，...

全民國防應變手冊 今推新版

共軍機艦挑釁我空海防力道持續加強，國防部今天將公布新版「全民國防應變手冊」，提供民眾戰時應變自保參考。

蔡總統視察國防大學 讚機艦國造人才

蔡英文總統昨天到桃園視察空軍七九三旅及陸軍三支部運輸兵群，聽取相關簡報，並視導作業演練及運輸裝備；下午前往國防大學理工學...

反制無人機的新選擇 軍事專家談雷射與微波武器發展

隨著無人機在戰場上的重要性不斷提升，世界各國除了加緊投入無人機的研發採購，同時也積極尋求反制敵方無人機的方法。目前主要分為兩大類，一是用遮蔽無線電訊號、干擾電子系統的方式，讓敵方無法遙控無人機，或使無人機失控墜落，稱為軟殺；另一種是以飛彈與機砲擊落無人機，稱為硬殺，是目前最常見的手段。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦