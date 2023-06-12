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蔡總統與國軍通話對岸「介入」？ 陳建仁澄清不同頻道

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
行政院長陳建仁（前）今天說，國防部對各種侵擾情形都能夠全程嚴密監控，採取不挑釁、不示弱的原則。記者邱瑞杰／攝影
行政院長陳建仁（前）今天說，國防部對各種侵擾情形都能夠全程嚴密監控，採取不挑釁、不示弱的原則。記者邱瑞杰／攝影

蔡英文總統日前慰勉國軍，與飛行員通話時出現共軍「發話」干擾，行政院長陳建仁今天說，國防部對各種侵擾情形都能夠全程嚴密監控，雙方使用不同頻道，意即並非被蓋台插話。

軍聞社日前提供蔡英文總統與空中執勤飛行員戰備通話影片中，蔡總統對著話筒說「請確認空戰戰備執行情況」時，傳出「注意，我是中國空軍…… 」的聲音，引發議論。陳建仁今天上午到新北市汐止區，聽取內政部營建署簡報白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫時，媒體詢問對此事的案法。

陳建仁說，國防部對於海峽兩岸的狀況，以及各種侵擾情形，都能夠全程嚴密監控，採取不挑釁、不示弱的原則。蔡總統是採戰備專線通話，中國則是用國際緊急開放的頻率來廣播，兩者系統並不相同，總統也沒有受到影響。這個實況，也顯示國軍在捍衛空防的時候，每日所面對各種的挑戰。

蔡英文 陳建仁

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