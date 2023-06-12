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台東豐年機場改進駐後備旅 改造機棚為兵舍
國防部全民防衛動員署後備指揮部耗資2560萬餘元，進行台東豐年機場機棚與宿舍整修工程，陸軍司令部說，這是為官兵生活住用空間修繕整修。據了解，當地將進駐新編成的後備旅。
台東豐年機場機棚及宿舍，原本進駐航特部攻擊直升機，執行反登陸任務，但因噪音問題地方反對。政府決標案項下出現由後備指揮部執行豐年機場機棚及宿舍整修工程，已決標，引起關注。
陸軍司令部表示，後備指揮部執行台東豐年機場機棚及宿舍整修工程，屬於官兵生活住用空間修繕整修；有關部隊部署，不予說明。
據了解，為蓄積後備戰力、強化動員能量，後備指揮部將陸續擴編縣市後備旅基幹人力，目前已有四個縣市後備旅編成，下半年預計編成四個旅，明年度再編成10個旅。後備指揮部將把豐年機場改裝為住辦可用營舍，進駐新編成的後備旅。陸軍司令部已不再堅持航特部攻擊直升機隊進駐台東。
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