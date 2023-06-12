快訊

他氣LINE聊天「1功能」超煩又沒禮貌 網一面倒大推：適時句點不打擾

前助理下班遇性騷控被漠視還逼離職 陳其邁：遺憾自責道歉

本週「血型+生肖」財運最旺TOP5！A型這生肖「財運如泉水不斷湧出」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東豐年機場改進駐後備旅 改造機棚為兵舍

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
台東豐年機場。圖／取自Google Earth
台東豐年機場。圖／取自Google Earth

國防部全民防衛動員署後備指揮部耗資2560萬餘元，進行台東豐年機場機棚與宿舍整修工程，陸軍司令部說，這是為官兵生活住用空間修繕整修。據了解，當地將進駐新編成的後備旅。

台東豐年機場機棚及宿舍，原本進駐航特部攻擊直升機，執行反登陸任務，但因噪音問題地方反對。政府決標案項下出現由後備指揮部執行豐年機場機棚及宿舍整修工程，已決標，引起關注。

陸軍司令部表示，後備指揮部執行台東豐年機場機棚及宿舍整修工程，屬於官兵生活住用空間修繕整修；有關部隊部署，不予說明。

據了解，為蓄積後備戰力、強化動員能量，後備指揮部將陸續擴編縣市後備旅基幹人力，目前已有四個縣市後備旅編成，下半年預計編成四個旅，明年度再編成10個旅。後備指揮部將把豐年機場改裝為住辦可用營舍，進駐新編成的後備旅。陸軍司令部已不再堅持航特部攻擊直升機隊進駐台東。

機場 台東 宿舍

延伸閱讀

國軍採購急救包 陸軍司令部：評委審認功能符合需求

陸軍官校校長操刀手投體測放水？ 陸軍司令部否認

國軍採購城市型救護車改規格 棄四驅改採二輪驅動

傳2墜樓 新北後備指揮部：誤傳 一士兵墜樓目前無礙

相關新聞

蔡總統與國軍通話對岸「介入」？ 陳建仁澄清不同頻道

蔡英文總統日前慰勉國軍，與飛行員通話時出現共軍「發話」干擾，行政院長陳建仁今天說，國防部對各種侵擾情形都能夠全程嚴密監控...

台東豐年機場改進駐後備旅 改造機棚為兵舍

國防部全民防衛動員署後備指揮部耗資2560萬餘元，進行台東豐年機場機棚與宿舍整修工程，陸軍司令部說，這是為官兵生活住用空...

周日十架共機闖海峽中線擾台 國軍嚴密監控與應處

國防部發布共機動態，6月12日有10架共機闖越台灣海峽中線，由北到南有不同快速機種，編隊挑釁我空防，國軍嚴密監控與應處。

新建飛彈基地 弓三接手中樞防空

空軍防空暨飛彈指揮部「飛鎧二號」接裝天弓三型防空飛彈系統，計畫在全台新建、整建飛彈基地。空軍近日公布最新一波整建標案，明...

勞軍遭打斷？ 空軍：蔡總統未受共軍影響

蔡英文總統本月九日率官員前往機敏的空軍南部區域作戰管制中心進行端午節慰勞，並透過戰管麥克風向飛行員喊話，但半途卻被疑似中...

新聞眼／軍購遲到 嚇阻要靠國造武器

空軍公布新一波飛彈基地整建計畫，「飛鎧二號」專案採購十二套天弓三型防空飛彈系統所需駐地規畫完成。面對美軍購延遲，包括愛國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦