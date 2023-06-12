新建飛彈基地 弓三接手中樞防空

空軍防空暨飛彈指揮部「飛鎧二號」接裝天弓三型防空飛彈系統，計畫在全台新建、整建飛彈基地。空軍近日公布最新一波整建標案，明年度起規畫將針對新北三芝及淡水、新北萬里等六處新建工程進行招商說明會。

據了解，新北萬里原部署愛國者防空飛彈，整建後將重新部署天弓三型防空飛彈。北部中樞防務一線反共機防空主力全由弓三接手。

空軍司令部昨表示，各營區整建均依敵情威脅與作戰實需審慎評估，以符合空軍需求。

中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案中，空軍將向中科院採購十二套國造弓三防空飛彈系統，空軍防空暨飛彈指揮部去年已針對「苗栗西湖新建工程」、「桃園龜山新建工程」、「桃園山腳新建工程」、「宜蘭蘇澳砲台山新建工程」、「花蓮美崙山新建工程」及「台東知本新建工程」等六處基地整建工程進行招商，並順利發包整建。加計空軍最新公布的基地新建標案，十二處基地業已到齊。

根據空軍新公布標案內容顯示，六處基地雖稱之為「新建」，但經費都偏低，如萬里基地預算不到兩億元，推判應屬「整建」。