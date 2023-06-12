新聞眼／軍購遲到 嚇阻要靠國造武器

空軍公布新一波飛彈基地整建計畫，「飛鎧二號」專案採購十二套天弓三型防空飛彈系統所需駐地規畫完成。面對美軍購延遲，包括愛國者三型飛彈增程彈種目前未有下文，國軍因應共軍展現「奪島南北夾擊」的軍事實力，弓三將陸續順利部署，以嚇阻共機，這也顯示國造武器才是我最穩定的可恃戰力。

中共近日陸續在台灣南北空域穿出第一島鏈，展示鉗形夾擊台灣的軍事能力；而共軍空中行動進入東部海域時，海面上慣例也會有艦艇配合，只是國防部經常選擇性公布資訊，僅揭露空中狀況，昨天披露共軍最新一波擾台行動時，才說明海面有四艘共艦配合戰備警巡。

國防部揭露共軍機艦近年來從擾我西南空域，而至攻擊編隊各自穿出第一島鏈，現已實兵合練到在台灣南北海空域形成封控線，顯示共軍演示奪島企圖逐漸明朗化。這雖然是國軍漢光演習兵推的「家常」課題，但面對逐漸緊迫的軍事壓力，美方要求我方配合強化戰力的軍購裝備，卻因為俄烏戰事遲未到位。

蔡英文總統日前赴空軍南部區域管制中心，透過戰管系統慰勉空中執勤飛行員，軍方披露的畫面顯示，蔡在喊話時遭中共解放軍打斷，對方還宣稱不明戰機侵入其「領空」，足見台海當前周邊海空域情勢之緊張程度。而除在空機外，地面中長程防空飛彈與防空雷達是嚇阻共機最前線戰力。

美方以我國造彈藥生產進度緩慢為由，要求大批增購美軍彈藥，但實際上能操之在我、先就定位執行戰備的彈種，仍是國造的天弓與雄風系列飛彈。

中科院的研發固然經常失敗，但仍有武器開發取得相當成果。面對共軍步步進逼，美方若不能盡快或提前將軍購裝備交付台灣，我們也只能慶幸中科院始終持續研發國造武器。