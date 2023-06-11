共軍干擾蔡總統空中喊話 空軍司令部：總統未受影響

蔡英文總統日前率官員前往機敏的空軍南部區域作戰管制中心進行端午節視導，並透過戰管麥克風向飛行員喊話，但總統的喊話半途卻疑似被中國大陸解放軍喊話打斷，大陸空軍還向不明機宣稱「侵入中國大陸領空」。空軍司令部今天表示，當時總統是以戰備專線電話與飛彈部隊通聯，共軍採國際緊急開放頻率廣播，二者通話系統不同，且總統並未受到影響。

蔡總統9日前往南部部隊視導，總統府官方臉書披露她前往空軍防空暨飛彈指揮部、陸軍八軍團視導，臉書上披露蔡總統就著麥克風喊話影片。但媒體報導進一步披露她是進入「空軍防空暨導彈指揮部暨南部區域作戰管制中心」向飛行員喊話慰勞。

曝光媒體資訊指出，蔡總統前往「空軍防空暨導彈指揮部暨南部區域作戰管制中心」及「陸軍第八軍團指揮部」，除聽取部隊相關任務簡報，也與空軍飛行員及飛彈連連長分別進行戰備通話。但蔡與戰機飛行員通話時，一旁傳出解放軍喊話的聲音，「注意，我是中國空軍，你已侵入中國領空，嚴重侵犯我國主權」。

面對突如其來的音源，戰管單位主官趕緊上前關閉相關頻道，停止通話，蔡總統一度笑了出來，之後才又繼續與國軍通話。影片曝光後，中共環球網據此製作影片，成為中共對台心戰內容。

空軍司令部今天表示，有關「蔡總統昨日視導國軍部隊，與相關人員進行戰備通話時，傳出共軍干擾驅離廣播」 ，當時總統是以戰備專線電話與飛彈部隊通聯，共軍採國際緊急開放頻率廣播，二者通話系統不同，且總統並未受到影響。

空軍司令部進一步表示，有關台海周邊海、空域狀況空軍運用聯合情監偵作為，均能有效掌握，另對於共軍擾台各項手段，依「不迴避、不挑釁、不畏戰」原則，全程嚴密監控、及時應處，確保國土安全。