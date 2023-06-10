【專家之眼】否認共享即時情報 避免激化兩岸情勢

本月8日《金融時報》報導聲稱，我國透過我對美採購MQ-9B型無人機所偵獲之即時情報，將與美國及日本共同分享。報導同時指稱，此項計畫係由美國主導，期能加強相關盟友協調合作，共同因應中國大陸攻略台灣。並且更提到我與美國正在積極建構「共同作戰圖像」(COP：Common Operational Picture)，以便作為大陸沿岸機艦動態情報分享平台。

針對諸多媒體有關周邊軍事動態、軍備系統研發、對外軍事合作、軍購進程以及情報作業報導內容，國防部經常會以事涉機敏為由，發布新聞稿強調「不予評論」、「不予公布」或是「不予對外公開說明」，甚至還會特別加上「循例」兩字，以大打啞謎手法配合太極拳，作為應對媒體捕風捉影與政治炒作標準處置策略。

但是針對6月8日《金融時報》報導「美國、台灣和日本將分享海軍偵察無人機即時數據」，國防部卻主動發布新聞稿，以不點名方式，表示「對相關臆測內容並無所悉，籲請善盡查證責任，避免誤導視聽。」此種新聞稿論述相對強硬，確實是與平日應對媒體基本原則有所不同，如此差異究竟玄機何在？

其實有許多西方政治評論者，經常會以「就官方立場予以否認」(officially denied)用語，來嘲弄政府機關在撰寫新聞稿時，往往會因許多用辭曖昧，反而弄巧成拙搞成欲蓋彌彰，讓社會更加認為官方刻意否認，根本擺明就是此地無銀三百兩。

有些媒體專家更是認為，官方愈是積極否認，反而會更讓民眾認定某些捕風捉影繪聲繪影傳聞，絕對不會是空穴來風，必然是事出有因，而且也點到痛處，所以才會讓官方惱羞成怒，積極表態加以否認。正因如此，政府機關在面對媒體報導或是查詢時，要如何拿捏不予理會與證實，或是積極表態嚴正否認，有時確實是會發生左右為難進退失據狀況。

特別是就當前台灣社會政治文化來看，政壇中國安高層在處理公關危機時，經常會隱身在幕後，指示由下屬部會與機構代為上陣，以便應對媒體查詢與負面報導。正因如此，究竟由國安體系下屬單位所發出之新聞稿，能否代表具名發布單位政策立場，還是代替國安團隊上級當擋箭牌，媒體工作者有時都會產生不同解讀。所以只要新聞報導不再延燒發酵，能夠在發布新聞稿後降溫止血停損，通常台灣社會也不會再有人回頭去繼續追查原始報導真偽程度。

但就國防部針對表面上總部位於英國倫敦，又以英文全球發行，但實際上卻百分之百是由日本東京《日本經濟新聞》控股主導之《金融時報》，以「對相關臆測內容並無所悉，籲請善盡查證責任，避免誤導視聽。」強勢回應看來，顯然是對報導內容相當不快；但從另個角度來看，以此等規格應對，是否亦有可能係來自國安高層授意，避免讓此等資訊激化當前兩岸情勢。

基本上蔡英文政府相當配合美國政策，而美國拜登政府目前正積極尋求與北京對話，在此種狀況下，顯然在報導原文中曾經18度提到日本，而此份報導卻是由駐新加坡與華盛頓記者主筆，再搭配駐北京與東京記者共同完成，思考《金融時報》後台老闆為《日本經濟新聞》，整個新聞報導處理脈絡更是耐人尋味。

更重要在報導中，記者曾經點名我國總統府、國防部以及日本防衛省，再加上美國國防部對此事如何表態；但前述各方若不是拒絕回應此事，就是直接單刀直入地加以否認，因此更可證明此份報導可信度相當低。

經過前述分析後，實在會讓人感到，對華盛頓目前針對北京各項外交斡旋努力來說，該報導顯然是有些攪局。而國防部是否因此才會未曾循例不予評論，反而是以積極強硬態度，應對《金融時報》如此捕風捉影報導。若此舉是國安高層配合美方專門下達指示，確實是不無可能。至於真相是否如此，恐怕局外人永遠無法獲知答案；但《金融時報》在這份報導上算是自討沒趣，顯然是可以確認！