快訊

獨／侯友宜訪美時間點曝光 日期二擇一九二共識成關鍵

台中奇景！透天樓頂驚見雙「廂型車」奇葩車尾地標 嚇壞鄰居

法國驚傳隨機攻擊！男砍人釀7傷「6名3歲童遭殃」 目擊者：一開始以為是節目

防中共通吃 中央軍校校友總會發起黃埔百年慶祝活動

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
中華民國中央軍校校友總會理事長彭進明。記者洪哲政／攝影
中華民國中央軍校校友總會理事長彭進明。記者洪哲政／攝影

明年是陸軍官校黃埔建校百年大慶，中華民國中央軍事院校校友總會本月在台北舉行「黃埔建軍/建校迎百年」系列活動，校友總會理事長彭進明表示，「我們不做，對岸就通吃」，在兩岸爭取黄埔話語權之際，該會配合國家、國防部政策，要將活動作大作好，希望讓民眾了解黄埔和國家密不可的關係。

彭進明今天表示，6月18日上午10時，校友總會將假台北市政府前廣場，舉辦「黃埔建軍/建校迎百年」啟幕式，正式啟動「喜迎百年」的系列活動，首先由大旗隊「旗開得勝」揭開序幕、灰熊樂團演奏、東海高中儀隊、世新大學街舞、啦啦隊及復興崗校友合唱團等接續演出。

他說，同步於市府前廣場推出黃埔家族榮耀百年園遊會，有特色小吃、全民國防射擊體驗備有10組擬真槍打靶、愛國歌曲大賽等多類型活動並設置軍事迷專區攤位，共襄盛舉。

中央軍事院校校友總會偕各軍系社團及各軍事院校校友會，也自今年6月18日起至明年6月黃埔百年校慶日止，依序舉辦廿四項系列活動，涵蓋音樂、美術、體育、紀念光榮戰役及參與國防部全民國防營區開放、軍營巡禮等，均配合軍事節慶日舉辦，擴大紀念並緬懷國軍先烈的壯烈犧牲。

「黃埔建軍/建校百年特展」於當日11時30分假台北市政府中庭揭幕，以歷史照片文物，展示黃埔經由成都、南京至鳳山四次遷校歷程、民間珍藏抗戰文物、名人墨寶及黃埔來台復校歷史照片首展等計三百餘件，特展將持續展出至6月23日中午12日止。

彭進明表示，「我們不做，對岸就通吃」，在兩岸爭取黄埔話語權之際，該會配合國家、國防部政策，要作大作好，希望讓民眾了解黄埔和國家密不可的關係。

國防部 文物

延伸閱讀

國防部：37架次共機遠海長航訓練 國軍監控

國防部：1架次共機逾越台海中線

國防部舉辦晉任將官勗勉典禮 5名中將、22名少將晉任

國防部公告新版役男體位區分標準 免役難度變高

相關新聞

防中共通吃 中央軍校校友總會發起黃埔百年慶祝活動

明年是陸軍官校黃埔建校百年大慶，中華民國中央軍事院校校友總會本月在台北舉行「黃埔建軍/建校迎百年」系列活動，校友總會理事...

我購MQ-9無人機偵察資訊分享美日 國防部：毫無所悉

媒體報導「美國、台灣和日本將分享海軍偵察無人機即時數據」，國防部今（8）日表示，對相關臆測內容並無所悉，籲請善盡查證責任...

海巡署海安11號演習全兵力預演 展出拖曳式聲納

海巡署上午在高雄港實施海安11號演習全兵力預演，首度陳展拖曳式聲納與機動式熱顯像系統。

37架共機闖我西南空域 國軍嚴密監偵反制中

共軍今天在台灣西南空域展開大規模空中操演，空中快慢機37架分别編隊進入我西南空域，部分穿出巴士海峽執行空中監偵及遠海長航...

國防部：37架次共機遠海長航訓練 國軍監控

國防部今天表示，自上午5時起，陸續偵獲中共殲11、轟6、運油20及預警等各型機共37架次，進入西南空域，部分編隊續經東南...

國防部：1架次共機逾越台海中線

國防部指出，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機12架次（其中逾越海峽中線1架次）、共艦4艘次，持續在台海周邊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦