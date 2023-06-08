防中共通吃 中央軍校校友總會發起黃埔百年慶祝活動

明年是陸軍官校黃埔建校百年大慶，中華民國中央軍事院校校友總會本月在台北舉行「黃埔建軍/建校迎百年」系列活動，校友總會理事長彭進明表示，「我們不做，對岸就通吃」，在兩岸爭取黄埔話語權之際，該會配合國家、國防部政策，要將活動作大作好，希望讓民眾了解黄埔和國家密不可的關係。

彭進明今天表示，6月18日上午10時，校友總會將假台北市政府前廣場，舉辦「黃埔建軍/建校迎百年」啟幕式，正式啟動「喜迎百年」的系列活動，首先由大旗隊「旗開得勝」揭開序幕、灰熊樂團演奏、東海高中儀隊、世新大學街舞、啦啦隊及復興崗校友合唱團等接續演出。

他說，同步於市府前廣場推出黃埔家族榮耀百年園遊會，有特色小吃、全民國防射擊體驗備有10組擬真槍打靶、愛國歌曲大賽等多類型活動並設置軍事迷專區攤位，共襄盛舉。

中央軍事院校校友總會偕各軍系社團及各軍事院校校友會，也自今年6月18日起至明年6月黃埔百年校慶日止，依序舉辦廿四項系列活動，涵蓋音樂、美術、體育、紀念光榮戰役及參與國防部全民國防營區開放、軍營巡禮等，均配合軍事節慶日舉辦，擴大紀念並緬懷國軍先烈的壯烈犧牲。

「黃埔建軍/建校百年特展」於當日11時30分假台北市政府中庭揭幕，以歷史照片文物，展示黃埔經由成都、南京至鳳山四次遷校歷程、民間珍藏抗戰文物、名人墨寶及黃埔來台復校歷史照片首展等計三百餘件，特展將持續展出至6月23日中午12日止。

彭進明表示，「我們不做，對岸就通吃」，在兩岸爭取黄埔話語權之際，該會配合國家、國防部政策，要作大作好，希望讓民眾了解黄埔和國家密不可的關係。