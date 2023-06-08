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海巡署海安11號演習全兵力預演 展出拖曳式聲納

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海巡署上午在高雄港實施海安11號演習全兵力預演，現場首度陳展採購魚雷式的拖曳式聲納。圖/海巡署提供
海巡署上午在高雄港實施海安11號演習全兵力預演，現場首度陳展採購魚雷式的拖曳式聲納。圖/海巡署提供

海巡署上午在高雄港實施海安11號演習全兵力預演，首度陳展拖曳式聲納與機動式熱顯像系統。

海巡署採購的魚雷式側掃聲納系統，目前兩套分別配置淡水海巡隊及高雄海巡隊，可透過拖曳式側掃聲納陣列功能，製成水下造影，應用於探測、救難、打撈等任務。

海巡署表示，拖曳式聲納可用於執行救生救難任務，透過拖曳式魚雷聲納本體實施水下探測、定位及分析海床標的物等水下目標物搜尋作業，以利打撈作業。拖曳式聲納發送訊號以5分鐘為限，布放航速以4節到5節，拖曳式魚雷本體拖曳時，離海底高度約5公尺到10公尺為原則，能達最佳成像效果。

海巡署展出機動式熱顯像系統，現有兩套分別配置南部、北部，裝備具備微光感測功能，機動式熱顯像系統鏡頭由高清熱顯像儀、雷射測距儀、攝影機及紅外線攝影機組成，有效偵距離最遠可達10浬，具備穿霧模式，可使海上目標更清晰。

機動式熱顯像系統最低操作人力需三人，可全天候待命緊急出勤，抵達開設陣地後，15分鐘內完成架設及系統運轉。監控可區分兩種模式，一為高清模式，可將目視所及範圍放大30倍率效能，對於海面目標監控及岸際人車即時掌握；可選擇熱像模式，有八種監控模式可選，可將目視所及範圍放大16倍，以紅外線偵測水面產生熱源，掌握確切位置。

歷經台中港區遭陸民小艇滲透案，海巡署增購熱顯像系統，用於海岸巡防監偵之用。

海巡署也展出CS-901充氣式橡皮艇，長約3.5公尺、寬約1.7公尺、重約88公斤的橡皮艇，配備一具30四馬力舷外機，具有快速部署能力及淺水域操控功能，主要執行港區、河道、岸際及風災水災難的機動救生救難任務。

海巡署上午在高雄港實施海安11號演習全兵力預演，現場首度陳展採購魚雷式的拖曳式聲納。圖/海巡署提供
海巡署上午在高雄港實施海安11號演習全兵力預演，現場首度陳展採購魚雷式的拖曳式聲納。圖/海巡署提供
海巡署上午在高雄港實施海安11號演習全兵力預演，現場首度陳展「機動式熱顯像系統」。圖/海巡署提供
海巡署上午在高雄港實施海安11號演習全兵力預演，現場首度陳展「機動式熱顯像系統」。圖/海巡署提供
海巡署上午在高雄港實施海安11號演習全兵力預演，現場陳展新型充氣式橡皮艇。圖/海巡署提供
海巡署上午在高雄港實施海安11號演習全兵力預演，現場陳展新型充氣式橡皮艇。圖/海巡署提供

海巡署 演習

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