海巡署海安11號演習 美日菲官員出席觀禮

海巡署海安11號演習明天在高雄港實施首次全兵力預演，美國海岸巡防隊兩名官員，菲律賓海巡署艦隊指揮官應邀來台參觀。

海安11號演習動員憲警陸海空三度空間兵力，包括國安會副秘書長陳文政等高層官員都前往預檢。這項操演觀禮台在海巡4000噸級巡防救難艦後甲板，操演當日由蔡英文總統主持。

據了解，應邀觀禮外賓，除在地使節，與我有安全執法合作的友盟部隊，包括美國海岸巡防隊代表Richards、Plummer 、菲律賓海巡署艦隊指揮官KADM Cherlie QRancks、日本海上保安廳國際業務企畫官小林太一、參事官長井總合、駐台北韓國代表部代表李殷鎬、日本交流協會代表泉裕泰等。

我與美方簽訂有台美設立海巡工作小組瞭解備忘錄，利用灰色地帶從事執法與戰訓交流；美國和菲律賓近年提升安全合作，防堵中國大陸在南海勢力擴張，在區域受到關注。