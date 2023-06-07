快訊

台版「熔爐」狼師惡行曝 小學生當女友、喇舌、比賽開房間

溫哥華返台班機延誤 旅客怨長榮毫無歉意：睡機場只給一瓶水和一片餅乾

獨／前董事長林崑海遺孀淚訴大義滅親 三立3點聲明：一切合法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海巡署海安11號演習 美日菲官員出席觀禮

聯合報／ 記者洪哲政劉學聖/台北-高雄即時報導
維安特勤隊在海安11號演習預演。記者劉學聖/攝影
維安特勤隊在海安11號演習預演。記者劉學聖/攝影

海巡署海安11號演習明天在高雄港實施首次全兵力預演，美國海岸巡防隊兩名官員，菲律賓海巡署艦隊指揮官應邀來台參觀。

海安11號演習動員憲警陸海空三度空間兵力，包括國安會副秘書長陳文政等高層官員都前往預檢。這項操演觀禮台在海巡4000噸級巡防救難艦後甲板，操演當日由蔡英文總統主持。

據了解，應邀觀禮外賓，除在地使節，與我有安全執法合作的友盟部隊，包括美國海岸巡防隊代表Richards、Plummer 、菲律賓海巡署艦隊指揮官KADM Cherlie QRancks、日本海上保安廳國際業務企畫官小林太一、參事官長井總合、駐台北韓國代表部代表李殷鎬、日本交流協會代表泉裕泰等。

我與美方簽訂有台美設立海巡工作小組瞭解備忘錄，利用灰色地帶從事執法與戰訓交流；美國和菲律賓近年提升安全合作，防堵中國大陸在南海勢力擴張，在區域受到關注。

參演海安11號演習的海巡特勤隊。記者劉學聖/攝影
參演海安11號演習的海巡特勤隊。記者劉學聖/攝影
海巡特勤隊在海安11號演習預演中實施垂降科目。記者劉學聖/攝影
海巡特勤隊在海安11號演習預演中實施垂降科目。記者劉學聖/攝影
國安會副秘書長陳文政（左一）等高層官員今天都預檢海安11號演習預演。記者劉學聖/攝影
國安會副秘書長陳文政（左一）等高層官員今天都預檢海安11號演習預演。記者劉學聖/攝影

海巡署 美國 菲律賓 演習

延伸閱讀

森林火災演習 林務局9日對南投魚池測試告警訊息

影／海安11號演習預演 總統替身先校閱

海巡署海安11號演習明全兵力預演 憲警反恐兵力參演

美日菲海巡首次演習南海登場 強化聯合行動力

相關新聞

海巡署海安11號演習 美日菲官員出席觀禮

海巡署海安11號演習明天在高雄港實施首次全兵力預演，美國海岸巡防隊兩名官員，菲律賓海巡署艦隊指揮官應邀來台參觀。

影／海安11號演習預演 總統替身先校閱

海洋委員會海巡署112年「海安11號」演習將於6月10日正式在高雄港周邊陸域、水域舉行，操演動員海空兵力，並實施海巡特勤...

海巡署海安11號演習明全兵力預演 憲警反恐兵力參演

海巡署海安11號演習明天上午在高雄港區進行首次全兵力預演，演習動員憲警陸海空三棲兵力。

海軍玉山艦本月成軍 航行高雄水道英姿曝光

海軍新型兩棲運輸艦「玉山艦」預訂本月19日舉行成軍儀式，全艦近期頻繁出入高雄港、左營軍港密集從事訓練，最新身影被軍迷攝下...

部隊鍋 EP119｜專訪國軍初代女性飛官 解密飛行員養成之路與心路歷程

聯合報記者專訪國軍初代女飛官，四位成長背景都不相同的人，因為各種因緣際會，都成了飛行員。 在當年資訊相對不流通之下，以及訓練過程、服役值勤的壓力，飛行員之路是酸甜苦辣，來聽聽四位女飛官的心路歷程。

影／《軍情站》專訪空軍首批女飛官，憶當年飛行路的驚奇

兩岸情勢這近5年的緊張，空軍基地附近的居民可說比以往更常聽到軍機起降的轟隆聲響。在講求性別平權的現代，這些密集執行任務的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦