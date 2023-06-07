影／海安11號演習預演 總統替身先校閱

海洋委員會海巡署112年「海安11號」演習將於6月10日正式在高雄港周邊陸域、水域舉行，操演動員海空兵力，並實施海巡特勤隊反恐演練等科目演練，演習當天預計將由總統蔡英文主持，今天上午進行第二次預演，操演場面十分逼真，上午海巡署還請來一位由總統府員工扮演的「總統替身」，從下車走位到登艦全程演練，以確認每個流程細節，也顯見這次海巡署的重視程度，海巡署表示，「海安11號」演習結束後，操演場地對面流行音樂館週邊碼頭有海巡新型大型艦艇與地面攤位開放參觀，歡迎有興趣的民眾前往。

海安11號演習，2021年因為疫情取消，睽違四年再次登場，今天進行的第二次預演，在高雄港及愛河灣舉行陸域以及海域操演，陸域模擬人員遭綁架，運用裝甲車及突擊梯車強勢攻堅，而海域則模擬船隻遭恐怖份子挾持，海巡出動巡防艦艇以及突擊挺攔截包圍，更有黑鷹直升機搭載特勤人員執行攻堅任務，不但從直升機上高空垂降特勤人員救援，任務完畢後再利用繩索直接將特戰人員「吊離」，畫面十分罕見，也讓民眾看得大呼過癮。