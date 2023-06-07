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影／《軍情站》專訪空軍首批女飛官，憶當年飛行路的驚奇
兩岸情勢這近5年的緊張，空軍基地附近的居民可說比以往更常聽到軍機起降的轟隆聲響。在講求性別平權的現代，這些密集執行任務的飛行員中，已有不少是由女性擔綱。最近一次國防部公開的數據，國軍三軍部隊女性比例，空軍以18.4%排名最高，但飛行員從當初全為男性，至現在女飛官成為了常態，這中間經歷的過程其實並不容易。
回到民國80年代，國內民航培訓出首批的女機師才正在新聞熱頭，空軍也開始研擬女性進入飛行線的可能。並在民國80年5月8日，宣布將在女性專科軍官班招收飛行科，名額為30名。當年招考共招收17位學員，最終僅剩5人完訓掛上飛鷹。在當年肩負「開路者」的他們，受訓時以及往後的任務中，不僅一舉一動眾所矚目，更可被稱為「實驗組」，為後輩的女性飛行員的職涯路線訂下標準。
這5位首批女飛官，在近期最後一位留在空軍的銀素惠退伍後，自此告一段落。聯合報特別與空軍司令部合作，邀請她們回到過去服役的松山基地專機隊，重溫當年國人對「學飛行」還是陌生的年代，她們在這之中闖蕩出一片天的歷程。
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