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國軍陸海空軍晉任將官勗勉典禮 蔡英文總統親自出席
蔡英文總統上午在國防部長邱國正與國安會秘書長顧立雄陪同下出席在國防部博愛樓迎賓大廳舉行的「112年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，國軍今年上半年共晉任5名中將、22名少將，晉任中將者，分別為國防採購室主任趙亞平、後勤次長室次長陳道輝、海軍司令部參謀長吳立平、總統府侍衛長李慶然、空軍作戰指揮部副指揮官董培倫等5員。
晉任少將人員計吳勝堂、葉昀輝、郁智隆、謝勇維、楊鄉懿、許天助、朱庸邦、陳俊良、張志煒、吳佳駿、陳元皓、吳慕樵、陳春忠、葉瑞麟、吳啓興、姚樂輝、林家宏、陶成濬、吳志孝、覃紹傑、許洪洲及徐奕鴻等22員，合計27員。
國防採購室中將主任趙亞平一家顏值高，吸引眾人目光。海軍陸戰隊陸戰九九旅少將旅長林家宏與太太、女兒一起出席，夫妻兩人相識約30年，手牽手大方代表受訪。晉任後勤次長室中將次長的陳道輝在民國109年疫情爆發時為海軍敦睦艦隊少將支隊長，由於當時爆發敦睦艦隊集體染疫案，讓海軍官兵遭到社會議論，雖然陳道輝當時確診接受隔離，仍透過Line群組向官兵打氣。
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