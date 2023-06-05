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人攜式刺針兩百枚餘抵台 我同時採購載彈用全地形車

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
人攜式刺針飛彈抵台，同批到貨的還有疑似載彈用的全地形車。取自John Deere網站
人攜式刺針飛彈抵台，同批到貨的還有疑似載彈用的全地形車。取自John Deere網站

上周美軍透過兩航次貨機，載運人攜式刺針飛彈抵達桃園國際機場，數量約有兩百餘枚，其中包括兩輛商用型全地型車，研判作為戰場運彈車使用。據了解，首批人攜式刺針由六軍團二一砲指部接裝，優先部署北部。

美軍第一批人攜式刺針飛彈5月24日深夜抵台後，接連有包機凌晨左右抵台，下卸周邊設備與全地形車。美國國務院曾於6月1日說明刺針飛彈與2019年7月軍售有關。國防部表示，國防部善用資源、戮力建軍備戰，確保國家安全。有關涉外軍售執行細節，沒有說明。

據了解，首批人攜式刺針飛彈是由編號N7447CK的卡莉塔航空（KALITTA AIR）貨機搭載來台，這架班機由華盛頓起飛後，途經安克拉治加油，直飛桃園國際機場。兩架班機抵台時間都是凌晨，迅速下貨後，軍方清晨自桃園航勤領走，減少在貨物集中站存放時間。

據了解，此案分由海軍、陸軍各採購250枚，海軍先行建案採購，考量北部防務需求重要，就近由二一砲指部先行接裝。陸軍司令部不願具體說明相關問題，陸軍表示，以國防部說明為主。

飛彈 國防部 陸軍

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