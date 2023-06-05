台美「蒙特瑞會談」七月登場 學者研判解决遲交軍備

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
軍備遲交預判是會議重點之一。圖/本報資料照
軍備遲交預判是會議重點之一。圖/本報資料照

台美「蒙特瑞會談」（Monterey Talks）即將在七月於華府舉行，學者認為，會議內容將觸及如何解決總額高達一百九十億美元的軍售武器裝備延遲交付的問題，另廣泛就台美區域安全合作、威脅情報交換等層面交換意見，並擴大駐台美軍顧問的人數與業務內容，以擴大部隊訓練交流。

國防安全研究院國防戰略及安全研究所長蘇紫雲表示，由近年的台海情勢觀察，對抗中共軍事威脅將是核心，提昇台美雙方的安全合作與不對稱作戰深化。例如台灣方面強化不對稱戰力、美軍則是「印太防區內部隊」（Stand-In Forces）快速反應，逐步走向協同防衛。

蘇紫雲表示，由近一年的公情資料研判，今年七月的年度「蒙特瑞會談」，議題可能包括幾個層次：區域安全的合作、威脅情報的交換、軍事戰略層級則為雙方軍隊的共同操作(interoperation) 規範、擴大駐台美軍顧問的人數與業務內容、部隊訓練交流擴大、國防授權法軍援台灣的項目、台灣的軍售項目等。

他說，目前國際氛圍的確有利台灣，但最重要的是台灣自己展現的防衛決心與落實，才能與盟邦強化「軍事信心建立措施」（MCBM），鞏固強化盟友支援甚至協防的意願。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲則研判，台美當前仍有待溝通解決的軍事國防安全議题，首推如何解決總額高達一百九十億美元的軍售武器裝備的遲交問題；因為此一問題，已逐漸成為影響台灣民眾對美國信心的重要因素。

揭仲同時認為，會談可能會涉及「二零二三財政年度國防授權法案」中，與台灣有關的事項，例如五年百億美元「無償軍援」的內容，及台灣是否可參與二零二四年環太平洋軍演等。

此外，他說當共軍「山東號」航艦開始擔任戰備，共軍正式進入雙航艦戰鬥群時代，對國軍位在台灣東部的戰力保存區威脅劇增，所衍生出的相關議題，包括雙邊計畫的協調，甚至是軍售項目；此外，如何深化台美情報合作與增加雙邊「軍事互通性」，我方可能會涉及請美方協助我國早日取得低軌衛星系統的服務，以增加國軍戰時作戰指揮與情報傳遞的可靠性。

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