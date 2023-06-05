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共軍機艦圍台 台美將兵推

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導

漢光卅九號演習兵推、實兵陸續實施，台灣海峽近日爆發共軍護衛艦大動作迫近美、加軍艦的軍事挑釁事態。台美「蒙特瑞對話（Monterey Talks）」將在七月於華府舉行，預判期間將針對共軍機艦圍台、維持台灣海峽航通行安全等狀況實施議題式兵推，以獲致雙方未來面對類似狀況下，處置的共識與指導原則。

台美負責軍事安全合作人員近期將有異動，美國在台協會台北辦事處安全合作組長葛沛迪上校（COL Brady Crosier）在台任滿三年，預計七月十六日調職；而我駐美軍事代表團團部七月起將增編一名上校，專責蒙特瑞對話業務。

蒙特瑞對話是台美政策性對話，雙方與會者都採跨部會編組，由資深或業管官員與會。據了解，此行我方將仍將由國安會秘書長顧立雄率團，國防部副部長柏鴻輝、戰規司長李世強隨行。

據了解，會議中將有議題式兵推，可望觸及台美如何因應共同威脅，維護台海和平與穩定，以獲致雙方未來面對特定狀況，如何處置的共識與指導原則。

另據證實，美軍以軍包機，上周陸續由兩航次貨機載運供售我的FIN-92人攜式刺針飛彈抵達桃園國際機場，數量約有兩百餘枚，其中還包括兩輛商用型的全地型車，研判是作為戰場運彈車使用。

據了解，首批人攜式刺針將由六軍團二一砲指部接裝，優先部署北部。

台灣海峽 美軍 共軍

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