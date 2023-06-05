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漢光實兵操演奪回桃機 傳美指導

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
國軍漢光39號演習實兵操演，預定於7月27日在桃園國際機場實施反空降、奪回機場操演科目。圖／桃機公司提供
國軍漢光39號演習實兵操演，預定於7月27日在桃園國際機場實施反空降、奪回機場操演科目。圖／桃機公司提供

國軍漢光卅九號演習實兵操演，預定於七月廿七日上午在桃園國際機場實施反空降、奪回機場操演科目，屆時將嚴重影響航班起降與旅客行程，國防部、六軍團與民航局本周將召開協調會，傳美國在台協會要求國安會與國防部確實實施這項科目，民航單位承受不小壓力，但國防部否認美方介入。

據了解，這項反空降科目預定七月廿七日上午九時至十一時卅分實施，屆時海軍陸戰隊將自竹圍海灘登陸，在陸軍特戰部隊扮演的攻擊軍一路協同，沿路挺進車程僅十分鐘的桃園國際機場，在星宇航空機棚設置敵軍指揮所；沿路將由六軍團部隊截擊，戰甲車進入機場，協同友軍部隊奪回機場。

桃園國際機場旅客航班眾多，評估屆時恐將有百餘航班因此延遲，上千名旅客行程遭延誤，容易造成民怨，軍方原考量改在台南機場舉行。但傳美國在台協會台北辦事處聯絡組指導，今年操演想定是模擬攻擊軍自桃園竹圍海灘登陸，奪取桃園國際機場，應按實況操演。而航站要求軍方，進入機場跑道實施操演的戰甲車只限雲豹等輪型甲車，履帶車禁止進入，以免損傷跑道。

今年由陸軍特戰部隊扮演的攻擊軍，由特戰第二營擔綱，現已進駐屏東大聖西營區實施跳傘複訓與專精訓練，但傳屆時聯雲操演空降地點仍為屏東興隆農場，並非桃園國際機場。相關參演部隊還在協調中。

國防部昨天表示，此案從未獲美方任何的訊息，外界臆測並非事實。

南機場 桃園 國防部

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