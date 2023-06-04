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海上反恐尖兵 海巡署：海安11號演習首次預演5日展開

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海巡署將海安11號演習觀禮台搭設在大型海巡艦艇的後甲板處。圖／讀者提供
海巡署將海安11號演習觀禮台搭設在大型海巡艦艇的後甲板處。圖／讀者提供

海巡署表示，112年「海安11號」演習將於6月10日正式在高雄港周邊陸域、水域舉行，操演動員海空兵力，近期已陸續實施海巡特勤隊反恐演練等科目演練，明（5）日將實施第一次預演。

海巡署表示，海安11號演習明天上午8時至12時將舉行第一次預演，第2次預演為6月6日上午、第3次預演則為6月8日上午。正式演習則為6月10日上午；並以6月17日為預備日。

海巡署表示，「海安11號」演習地點，陸域在高雄港11、12號、淺1及淺2碼頭；水域則高雄港愛河灣及第3船渠。參與的空勤直升機則以海軍新濱碼頭、海軍左營基地為起降場。海安演習正式操演當日，操演場地對面流行音樂館週邊碼頭有海巡新型大型艦艇與地面攤位開放參觀。

112年「海安11號」演習將於6月10日正式在高雄港周邊陸域、水域舉行，操演動員海空兵力，近期已陸續實施海巡特勤隊反恐演練等科目演練。圖／讀者提供
112年「海安11號」演習將於6月10日正式在高雄港周邊陸域、水域舉行，操演動員海空兵力，近期已陸續實施海巡特勤隊反恐演練等科目演練。圖／讀者提供

海巡署 演習 碼頭

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