快訊

德、英駐陸使館微博發文悼「六四」 均被火速消失

搭船遊客嚇壞！高雄鼓山渡輪站旁漂全裸男浮屍 警方清查中

陸軍湖口營區登步摃迅雷 爆發忠誠門與二號門之亂

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
湖口營區長年有外軍進駐。圖／讀者提供
湖口營區長年有外軍進駐。圖／讀者提供

「外軍」雲集的湖口營區兩個裝甲主戰部隊，近日為營區門口出入問題爆發嫌隙與口角，不但導致「封門」禁止對方使用，有軍官為此打1985電話申訴，官兵還輪番上網批評對方，鬧得不可開交，成為長駐當地的美國安全合作旅、新加坡星光部隊指揮部人員茶餘飯後話題。

湖口營區幅員遼闊，有代號「登步」部隊的裝甲584旅、代號「迅雷」部隊的542旅與北測聯合測考中心中心3個主要部隊，目前美國安合旅官兵進駐在北測，星光部隊在疫情後步砲裝部隊雖停止來台，但仍有指揮部設置其中。而駐營區3個國軍部隊主官都是少將。

由於裝甲584旅1營在營區駐防負責的門口為靠近省道的「忠誠門」，當地遠離市心，荒涼沒有賣店設施，所以過去都由542旅轄管、門外臨近湖口市街稱之為「迅雷門」的2號門進出。

但官兵上網爆料，近日542旅考量人車管制，且584旅有官兵不服衛哨查問，以防範安全人車分流與避免軍品外流為由，下令584旅官兵禁止走「迅雷門」，要求出入營區必須走自已管理的「忠誠門」，此舉引發584旅1營官兵不滿，打1985電話向軍團申訴，拒絕接受542旅命令。

雙方官兵為門禁問題上網互批，戰火也波及營區內的北測中心，在營區形成對立，出入營門都遭嚴格詰問，3名少將旅長無法協調安置軍心，單純的營區出入問題，竟引發對立批評，引起在營的美方安全旅官兵注意，作為向美國在台協會台北辦事處日常回報的內容。

本報詢問後，6軍團表示，湖口營區在綜合考量周邊道路交通狀況，及營區安全維護、所屬人員與車輛應適當分流等因素，營區共駐單位在日前召開營安協調會，並達成衛哨執勤、人員辨識、進出位置分配等共識作為；但因宣導作為上不足，造成部分官兵行動不便。目前此案已暫緩執行，待蒐整官兵意見、完整規畫配套措施，並完成政策宣導後，再續推動執行。

國軍

延伸閱讀

漢光實兵演習暖身 陸軍586旅屏東完成聯戰測考

陸軍南測中心中校受測跳繩5分鐘突休克送醫 搶救中

「參謀王」是利己、「一夜精神」是陋習 邱國正：非常不可取

國軍採購城市型救護車改規格 棄四驅改採二輪驅動

相關新聞

陸軍官校校長操刀手投體測放水？ 陸軍司令部否認

有疑似陸軍官校學生上網爆料，為讓體測不及格的畢業生順利畢業，學校在手榴彈投擲補測項目上涉放水，甚至由校長親自挪動及格標示...

陸軍湖口營區登步摃迅雷 爆發忠誠門與二號門之亂

「外軍」雲集的湖口營區兩個裝甲主戰部隊，近日為營區門口出入問題爆發嫌隙與口角，不但導致「封門」禁止對方使用，有軍官為此打...

國軍採購急救包 陸軍司令部：評委審認功能符合需求

陸軍採購單兵急救包配發官兵，部分配件功能遭到質疑。陸軍司令部今天表示，此案以政府採購法採最有利標方式辦購，案內醫療器材品...

共艦海峽挑釁美加艦艇 國防部籲中共尊重自由航行權

傳加拿大和美國艦艇，日前執行聯合穿越台灣海峽任務期間，遭一艘中國大陸軍艦近距挑釁。國防部發言人孫立方上午呼籲中共當局，應...

國防部證實 美驅逐艦及加拿大巡防艦今航行經台海

國防部今天晚間證實，美驅逐艦及加拿大護衛艦各乙艘，於今日航經台灣海峽由南向北行駛，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀...

駁潛艦政治下水質疑 黃曙光︰不會交易官兵安全

潛艦原型艦預定9月底下水，外界質疑「政治下水」，督導原型艦建造的國安會諮詢委員黃曙光表示，下水僅為節點，府方從未交代何時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦