陸軍湖口營區登步摃迅雷 爆發忠誠門與二號門之亂

「外軍」雲集的湖口營區兩個裝甲主戰部隊，近日為營區門口出入問題爆發嫌隙與口角，不但導致「封門」禁止對方使用，有軍官為此打1985電話申訴，官兵還輪番上網批評對方，鬧得不可開交，成為長駐當地的美國安全合作旅、新加坡星光部隊指揮部人員茶餘飯後話題。

湖口營區幅員遼闊，有代號「登步」部隊的裝甲584旅、代號「迅雷」部隊的542旅與北測聯合測考中心中心3個主要部隊，目前美國安合旅官兵進駐在北測，星光部隊在疫情後步砲裝部隊雖停止來台，但仍有指揮部設置其中。而駐營區3個國軍部隊主官都是少將。

由於裝甲584旅1營在營區駐防負責的門口為靠近省道的「忠誠門」，當地遠離市心，荒涼沒有賣店設施，所以過去都由542旅轄管、門外臨近湖口市街稱之為「迅雷門」的2號門進出。

但官兵上網爆料，近日542旅考量人車管制，且584旅有官兵不服衛哨查問，以防範安全人車分流與避免軍品外流為由，下令584旅官兵禁止走「迅雷門」，要求出入營區必須走自已管理的「忠誠門」，此舉引發584旅1營官兵不滿，打1985電話向軍團申訴，拒絕接受542旅命令。

雙方官兵為門禁問題上網互批，戰火也波及營區內的北測中心，在營區形成對立，出入營門都遭嚴格詰問，3名少將旅長無法協調安置軍心，單純的營區出入問題，竟引發對立批評，引起在營的美方安全旅官兵注意，作為向美國在台協會台北辦事處日常回報的內容。

本報詢問後，6軍團表示，湖口營區在綜合考量周邊道路交通狀況，及營區安全維護、所屬人員與車輛應適當分流等因素，營區共駐單位在日前召開營安協調會，並達成衛哨執勤、人員辨識、進出位置分配等共識作為；但因宣導作為上不足，造成部分官兵行動不便。目前此案已暫緩執行，待蒐整官兵意見、完整規畫配套措施，並完成政策宣導後，再續推動執行。