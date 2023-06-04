國軍採購急救包 陸軍司令部：評委審認功能符合需求
陸軍採購單兵急救包配發官兵，部分配件功能遭到質疑。陸軍司令部今天表示，此案以政府採購法採最有利標方式辦購，案內醫療器材品項均具衛福部核發許可證，並經由評選委員審認，功能符合需求。
國軍耗資4億餘元採購急救包，有相關人士在網路社群中爆料稱，軍方採購內容中的「密封止血敷料」，買的是吸收滲液的覆蓋敷料，不具凝止血功能，而且長度不夠，可能不能止血。
爆料同時質疑，急救包中的止血帶(CAT)有7萬條是「非美軍戰傷照護委員會」推薦的；至於另外7萬條更貴的，雖是委員會推薦的，卻因為長度不足，並非公發品，美軍不太使用。
對此，陸軍司令部今天表示，此案以政府採購法採最有利標方式辦購，案內醫療器材品項均具衛福部核發許可證，並經由評選委員審認，功能符合需求。
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