軍艦淪砲房？男上士持私密照逼女下士就範 雙雙慘了
有民眾向媒體投訴，海軍1名男上士與女下士發生感情糾紛，男方疑利用拍攝的親密照片脅迫女方；軍方獲報後展開調查，海軍司令部今天表示，經查未婚交往親密照片無利用職務職權脅迫拍攝，男上士已撤職，女下士也已汰除。
「ETtoday新聞雲」報導，有民眾投訴表示，左營海軍營區有1名32歲男上士，2019年開始多次在左營基地的艦艇上，與30歲女下士發生性行為，並曾對女下士拍攝不雅照片影片，甚至以此要脅女方服從，否則就要將照片外流。
據報導，女下士後來受不了，向上舉發，事情因此爆光；海軍司令部向中央社記者說明，2人是在2019年未婚交往期間，曾拍攝親密照片，但並非在基地艦艇上，也沒有利用職務職權脅迫拍攝。
海軍司令部表示，親密照片拍攝屬個人隱私，非法散布照片依法究責，男上士已依規定撤職，女下士也已汰除；據了解，這名男上士年約32歲、從軍資歷約13年，女下士年約30歲、從軍資歷約5年。
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