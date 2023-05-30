強化保護基礎設施 22項法案三讀 最重併科1億罰金

為強化保護我國基礎設施，立法院今天三讀通過共22部關於我國關鍵基礎設施的法律的修正案，將依照行為態樣、侵害程度的不同，加重危害重要場域與核心設備及資通設備的刑責。犯1年以上7年以下之刑之罪，如竊取、毀壞、入侵資通系統等，將併科1000萬以下罰金；犯7年以上至無期徒刑之刑之罪，如致人於死，最重併科1億元以下罰金。

今年2月，台灣連結馬祖的兩條海底電纜遭切斷，導致1萬4000名馬祖居民無網路可用；去年3月，桃園機場發生大停電，事後追查疑有宵小剪斷電纜所致。種種事件凸顯台灣關鍵基礎設施的脆弱。

本次修法跨8個部會，包含經濟部、原能會、金管會、交通部、衛福部、國科會、通傳會、數發部。修正法案包括電業法、天然氣事業法、石油管理法、水利法、自來水法、產業創新條例、民用航空法、商港法、氣象法、鐵路法、大眾捷運法、公路法、郵政法、醫療法、全民健康保險法、傳染病防治法、太空發展法、銀行法、證券交易法、期貨交易法、電信管理法、核子事故緊急應變法等22項法案。

本次修法重點在於兩大部分。實體設施方面，旨在強化保護重要場域與核心設備，聚焦危害功能正常運作，依行為態樣、侵害程度加重究責，例如以竊取、毀壞或其他非法方法危害功能正常運作者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。

意圖危害國家安全或社會安定而犯者，處3年以上10以下有期徒刑，得併科5千萬元以下罰金。致成災害者，加重其刑至2分之1；因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科1億元以下罰金；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科8千萬元以下罰金。未遂犯罰之。

資通系統方面，旨在保護核心資通系統，聚焦危害功能正常運作，並依行為態樣、侵害程度加重究責。如對核心資通系統，入侵、干擾電腦或危害其功能正常運作者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金，舉例如無故輸入其帳號密碼、破解使用電腦的保護措施或利用電腦系統漏洞，入侵其電腦或相關設備等。製作供犯罪使用的電腦程式，不論供自己或他人犯者亦罰。

意圖危害國家安全或社會安定而犯者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科5千萬元以下罰金。致損及金融市場穩定、致災害者，加重其刑至2分之1。因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科1億元以下罰金；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科8千萬元以下罰金。未遂犯亦罰。

此外，為免無人機干擾商港運行，本次商港法亦新增規範，非經許可，商港區禁止從事無人機飛控活動，違者處30萬元以上150萬元以下罰鍰，情節重大者得沒入無人機；氣象法亦增訂條文，凡故意移動氣象設施或設備，或以他法妨害其效用者，處5000元以上150萬元以下罰鍰。