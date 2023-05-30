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中科院證實 正研發勇鷹高教機地空聯網模擬器訓練系統

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
T-34模擬器。圖為示意。圖／中科院
T-34模擬器。圖為示意。圖／中科院

中山科學研究院航空研究所副所長白方平今天證實，中科院正利用空軍換裝中的勇鷹高教機，研發地面模擬機與空中實體機聯網訓練系統；他同時說，若海軍有需求，中科院也能從事國造潛艦操控模擬器研發與建造。

國防部今天舉行記者會，有媒體關切潛艦國造原型艦將在9月下水，中科院會否也針對國造柴潛建造模擬器？白方平表示，國造潛艦模擬器的技術問題，經評估是可行的，未來會結合軍種實際上的運用需求，完成建案程序後，中科院會非常樂意承擔這個任務。

另有媒體人關切，中科院2009年就做出F-16戰機模擬器，但機上機敏的機載武器參數是否也取得？如果沒有，F-16的飛行模擬器運作時恐與現實有差距。

白方平則說，F-16模擬器較機敏部分是由原廠設計，操作模式仍以美方提供裝備為主。另外，中科院現場公布勇鷹高教機模擬器空中聯網系統圖，他表示，未來模擬器與在空機聯網的訓練系統，中科院正透過資料鏈作測試，詳細進度暫不便透露。

中科院 潛艦 F-16

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