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中拒與美會談 國防部：解決問題透過對話而非武力威懾
五角大廈證實，北京拒絕美中防長對話的提議。國防部發言人孫立方上午表示，透過對話方式，而非威懾武力方式來解決問題，是人類社會重要價值；而任何有助維持台海區域和平穩定的作法，都值得肯定。
國防部上午舉行記者會，外媒詢及國防部，中國大陸正式拒絕在新加坡「香格里拉對話」期間，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與中國大陸國防部長李尚福在場邊會談，孫立方作出回應。
孫立方表示，整體而言，透過對話方式，而非威懾武力方式來解決問題，是人類社會重要價值，台海周邊區域的和平與穩定的維持，是世界上民主國家的共識，也是區域相關國家共同的責任，任何有助維持台海區域和平穩定的作法，都是值得肯定。
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