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美方全程觀摩漢光39兵推 防衛軍作為獲肯定
國軍「漢光39號」電腦輔助指揮所演習甫落幕，國防部作計室聯合作戰計畫處處長林文皇上午表示，此次經台美共同觀察後，都認為防衛軍在聯戰行動要項與年度訓練目標，在這次演訓中都可達成訓練任務，強化防衛能力。
國防部上午舉行記者會，對於美方PDA撥款方案援我首批肩射式刺針飛彈已運抵台灣，國防部戰規司戰略研析處處長吳慕樵表示，PDA 是為強化台灣自我防衛能力的額外軍事援助，品項內容不予說明，
出席記者會的林文皇表示，漢光39號電腦演習所演習採連續5天連續24小時不間斷演練，依統裁部聯合作戰行動要項訓練目標，與共軍犯台態樣來設計想定，以攻擊軍與JTLS系統訓練防衛軍來遂行作戰演練。防衛軍依照想定開設各級指揮所，編組人員在指定時間進駐，包括各級指揮官與參謀進入遂行演練。
他說，這部分是利用「JTLS聯合戰區層級模擬系統」實施仿真實戰場景下實施推演，這個推演強化相關敵情研判，計劃作為甚至人員補充、指揮管制、後勤整補，全方位來作訓練，甚至有分散式指管、不對稱作戰與全民總力運用等，建構具體訓練環境。
林文皇表示，這次由台美雙方編組AR訓後回顧小組，對我方實施全程觀摩與分析，這個部分美方也給予肯定。而美方所提供我相關意見與經驗，國軍將應用於強化建軍備戰與作戰計畫修訂作精進，這是在計畫作為、作戰決策與指揮管制中進行的觀察與分析。
此次經台美共同觀察後，都認為防衛軍在聯戰行動要項與年度訓練目標，在這次演訓中都可達成訓練任務，強化防衛能力，國軍會持續利用演訓機會將共軍各種威脅態樣作為想定，強化我防衛作戰能力。
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